Un candidato al PSOE de Huelva es investigado por un delito urbanístico

Varapalo al precandidato a las primarias del PSOE de Huelva, José Martín, que en el primer día de recogida de avales no disfrutó precisamente de un escenario idílico. El secretario general del PSOE de Aljaraque recibió ayer la citación para declarar en la Comandancia de la Guardia Civil el próximo miércoles en calidad de investigado por los presuntos delitos de prevaricación, malversación y falsedad documental vinculados a unos expedientes de obras de 2011.

Así lo confirmó ayer mismo el propio Martín en una comparecencia en la sede de su partido en la que defendió su honestidad. "Yo nunca he llevado a cabo en mi carrera política ningún acto que pueda ser calificado de delictivo y siempre he procurado llevar a cabo un impecable comportamiento moral y ético", aseguró.

"No conozco estas obras, me he enterado hoy de las mismas, así como que se me cita en calidad de diputado de la Diputación de Huelva y responsable de Infraestructuras", dijo Martín, que fue diputado de Economía y Personal y portavoz del equipo de gobierno del PSOE en la institución.