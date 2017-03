El candidato alternativo a la Presidencia del PP de Granada denuncia amenazas de la dirección

La lucha por la Presidencia provincial del PP se está enconando. El concejal Juan García Montero, que ha presentado una candidatura alternativa para relevar a Sebastián Pérez, anunció ayer que ha acudido a un notario para que levantara acta sobre las palabras que le dedicó un compañero "del entorno de la dirección provincial". "Me han llegado a decir que tenga cuidado cuando vaya con mi moto por la calle Recogidas, no vaya a atravesarse un coche en mi camino", apuntó ayer García Montero, quien admitió que desde que se supo que iba a encabezar una candidatura alternativa a la de Pérez, ha sentido "miedo".

El edil del PP de Granada relató haber recibido "mensajes escalofriantes y amenazas directas", pero dijo que no llevará a la Policía ni a los tribunales a ningún compañero y eludió por todos los medios revelar el nombre de la persona que verbalmente lo amenazó hace ahora un mes.

El candidato alternativo a la Presidencia del PP granadino aseguró que que la portavoz de su partido en el Ayuntamiento, Rocío Díaz, lo ha silenciado impiéndole hablar y dar ruedas de prensa. "Nunca he dado una rueda de prensa como la estoy dando hoy [por ayer] desde que dejé de ser portavoz en el Ayuntamiento. Siento pena de no poder hacerlo porque la portavoz de mi partido me lo impide en el Ayuntamiento", apuntó García Montero.

En cuanto al actual presidente del PP de Granada, afirmó que qie "su tiempo está agotado". "Su mayor error ha sido creer que el PP está en el ámbito de sus pertenencias y lo ha utilizado para su propio interés personal o particular", relató el concejal, quien insistió en que es momento de que dé un paso atrás y que el ex presidente de la Diputación se centre en su labor como senador por la que ya cobra "un buen sueldo".