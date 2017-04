Un candidato crítico pide la suspensión del congreso del PP de Granada

El precandidato a la Presidencia del PP de Granada Juan García Montero solicitó ayer al Comité Nacional de Derechos y Garantías "la inmediata suspensión" del proceso congresual para que se convoque de nuevo, al entender que se han producido diversas "irregularidades" vinculadas a la distribución de los compromisarios, el censo de afiliados y a la neutralidad que debe tener el partido.

García Montero hizo esta solicitud a través de un burofax que también remitió al Comité de Derechos y Garantías Regional y al Comité Organizador del Congreso, al que ha tenido acceso Europa Press, y en el que también advirtió que si no obtiene respuesta a su petición acudirá al Juzgado.

La lista oficialista pide a García Montero que no cree "confusión y engaño"

Entre otras cuestiones, afirma que los precandidatos no pudieron acceder al censo de afiliados hasta el 17 de abril, un día antes de la finalización del plazo para que los afiliados pudieran inscribirse como electores. García Montero también aludió a una supuesta vulneración del Comité Organizador del Congreso de su obligación de velar por la igualdad de los afiliados y de garantizar la neutralidad del partido.

La candidatura de Sebastián Pérez, que opta a la reelección como presidente del PP granadino, respondió con críticas a lo que considera "trucos" de García Montero, al que exigieron que dejara de generar "confusión" y "engaño", según indicó su portavoz, Marifrán Carazo, quien anunció que de los 7.281 afiliados que se han inscrito como electores para participar en el XIV Congreso provincial del PP de Granada 6.029 avalan y apoyan la candidatura encabezada por Sebastián Pérez.

La portavoz de Sebastián Pérez aseguró que estas cifras indican que su candidatura no sólo triplica los apoyos recibidos por las otras opciones, sino que aúna a más del 90 % de los afiliados. "Los números no mienten", señaló Carazo, quien declaró que la mayor habilidad de otras candidaturas desde su nacimiento es el "ilusionismo y no la ilusión".