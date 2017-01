Un ex alto cargo de la Junta pide que se expulse al PP del caso ERE

El ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Daniel Alberto Rivera ha solicitado expulsar al PP del juicio de los ERE fraudulentos contra los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán y otros 24 ex altos cargos al considerar que se trata de un elemento "tóxico" que ha "perturbado el ejercicio puro de lo jurídico al introducir factores distorsionadores".

En su escrito de defensa el letrado pide la absolución de su patrocinado y reclama además como cuestión previa la nulidad del auto de apertura de juicio oral dictado por el juez Álvaro Martín al incluir el delito de asociación ilícita atribuido por el PP andaluz, además de los presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.

Según el relato del abogado, al PP sólo puede otorgársele la condición de "acusación popular, con todo lo que esto conlleva", e insiste en que no puede permitirse "de forma ventajista, injustificada y procesalmente fraudulenta la ampliación de hechos y delitos de los que ahora novedosamente se acusa, cuando nunca ha existido ampliación de la querella" inicial.

"Lo contrario sería subvertir el papel y la posición que resulta predicable de la configuración legal de la acusación popular en nuestro sistema judicial, con incorrecta equiparación a la de la acusación particular, posición que, puede que por dejadez de las partes haya podido ser consentida, pero llegados a este punto su continuidad en el proceso resulta intolerable", subraya el abogado.

Por ello, aboga por "eliminar" a un elemento "que ha resultado tóxico, perturbando el ejercicio puro de lo jurídico al introducir factores distorsionadores político-mediáticos que han tenido una influencia decisiva en el devenir de la instrucción, primero, y en el acogimiento de la calificación", agregando que lo afirmado "no es gratuito y cuando menos merece una revisión desde un punto de vista técnico-jurídico".