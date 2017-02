El ex alto cargo de la Junta Pedro Izquierdo presidirá el juicio a Chaves y Griñán

El presidente de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, Pero Izquierdo, a la que ha correspondido enjuiciar la pieza del denominado “procedimiento específico” de los ERE, será además el ponente de la causa y quien presida el juicio a los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán y otros 24 ex altos cargos de la Administración andaluza, a pesar de que coincidió en los gobiernos de ambos ex presidentes cuando fue secretario general para la Justicia entre los años 2008 y 2014.

Pedro Izquierdo ha sido designado, en un nuevo sorteo interno entre los cinco magistrados que componen la Sala, como ponente de la causa y como además es el presidente de la Sección, será el encargado en principio de presidir la vista oral, según han confirmado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

El magistrado, según informa Efe, ha explicado a un grupo de periodistas que enviará un escrito a las partes personadas para que planteen, en su caso, un incidente de recusación si consideran que con su elección como ponente se ve “comprometido el desarrollo normal de la actividad del tribunal”.

Pedro Izquierdo ha señalado que no considera que deba de abstenerse de enjuiciar el procedimiento específico de los ERE, y ha añadido que su paso por la Junta supuso un “enriquecimiento” profesional porque montó el sistema de comunicaciones telemáticas en la Administración de Justicia, Lexnet, para las comunicaciones entre los juzgados y las partes personadas en un procedimiento.

Pedro Izquierdo ocupó el cargo de secretario general para la Justicia entre los años 2008 y 2014, cuando regresó a la judicatura tras haber permanecido seis años en el organigrama de la Consejería de Justicia e Interior. Así, Pedro Izquierdo llegó a la Junta en la etapa final de Manuel Chaves –que fue presidente entre 1990 y el 7 de abril de 2009- y continuó durante el Gobierno de José Antonio Griñán, que estuvo en el cargo entre el 23 de abril de 2009 y el 7 de septiembre de 2013.

El magistrado solicitó en julio de 2014 su relevo por "motivos profesionales", con la idea de retomar su carrera en la judicatura, por lo que ocupó la plaza de presidente de la Sección Primera que quedó vacante a principios de mayo de 2014 debido al fallecimiento del magistrado Joaquín Sánchez Ugena.

Pedro Izquierdo (La Cabeza de Béjar, Salamanca, 1959) se licenció en Derecho en la Universidad Complutense de Madrid en 1983 y su primer destino dentro de la carrera judicial fue el juzgado de distrito de Barbate (Cádiz). También ha sido juez de Instrucción en Sanlúcar de Barrameda y en Madrid, ciudad donde también fue titular del juzgado de lo Penal número 3 de Madrid. En 1998, se incorporó a la Sección Primera, donde estuvo hasta su nombramiento en la Junta.

El puesto que dejó Pedro Izquierdo en la Consejería de Justicia e Interior fue ocupado por otra magistrada, Mercedes Fernández Ordóñez, que fue designada como nueva secretaria general para la Justicia.