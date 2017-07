Un ex alto cargo solicita que se le aparte de la pieza de Santana Motor

El ex director de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Juan Márquez ha solicitado a la juez María Núñez Bolaños que se le aparte de la pieza en la que se investigan las ayudas concedidas a Santana Motor por estar acusado ya en el "procedimiento específico" cuyo juicio comienza en diciembre próximo, tal y como ha decidido la Audiencia de Sevilla en el caso de un ex director general de la agencia Idea.

En un escrito remitido al juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, la abogada Inmaculada Torres reclama que se "deje sin efecto" la dirección del procedimiento por las ayudas a Santana Motor "contra todos aquellos investigados" que, como en el caso de Juan Márquez, ya se encuentran acusados en el procedimiento específico, en el que serán juzgados en la "pieza política" de los ERE los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán y otros 20 ex altos cargos.

La letrada argumenta que al dirigir la causa de Santana Motor contra estos investigados vulnera el "derecho a la tutela judicial efectiva", que recoge el artículo 24 de la Constitución, y el principio de legalidad penal, artículo 25, al infringirse el principio "non bis in ídem" y de exigencia de racionalidad e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos contenido en la norma del artículo 9.3 de la Constitución.

La defensa señala que la causa de Santana Motor se dirige contra personas que, como Juan Márquez, "ya se encuentran acusadas" en el procedimiento específico que va a juzgar la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, por lo que la inclusión y continuación de estas diligencias contra los mismo acusados "infringe el principio non bis in ídem, seguridad jurídica y prohibición de la arbitrariedad, pues supone someterle a un doble enjuiciamiento por unos mismos hechos".

Recuerda la letrada el auto del pasado 4 de mayo de la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, que decidió apartar a un director general de Idea de una de las ayudas en aplicación de este principio y concluye que "ante la duplicidad de procesos sobre los mismos hechos, encontrándose uno de ellos en instrucción y el otro pendiente de que se celebre el juicio oral, de acuerdo con lo expresado por la Sección Séptima de la Audiencia en ese auto, lo procedente es dejar sin efecto la dirección de este procedimiento contra todos aquellos investigados que como mi defendido, Juan Márquez, ya se encuentran acusados" en la pieza política de los ERE.

De otro lado, el ex directivo de Vitalia Antonio Albarracín ha pedido, siguiendo esta misma doctrina del non bis in ídem que se le aparte de la investigación de la pieza relacionada con las ayudas concedias a la empresa Fundiciones Caetano.

Por su parte, la juez María Núñez Bolaños sigue abriendo diligencias para investigar las distintas ayudas en las que se troceó la macrocausa de los ERE y ahora le ha tocado Europa Ferrys S. A., una vez recibido el correspondiente atestado de la Guardia Civil.