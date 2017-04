El censo provisional recoge un descenso de 20.000 militantes

El PSOE ha fijado de manera provisional su censo para sus primarias en 177.902 militantes, unos 20.000 menos que en las de 2014. Una vez se hagan las comprobaciones de las últimas afiliaciones y se certifiquen que todos están al corriente de pago, la cifra definitiva se comunicará el 28 de abril. La cifra provisional incluye a los militantes del PSOE y a los del PSC, así como a los miembros de las Juventudes que tienen doble afiliación. Este recuento se ha hecho una vez el PSC les ha trasladado su censo actualizado, tras haber restado a los afiliados que no estaban al corriente de pago de sus cuotas, una exigencia del PSOE. Según han informado fuentes de este partido, al aplicar el criterio de Ferraz, de sus 17.872 afiliados, podrán votar 14.322. De esos, 419 de son de la organización juvenil del PSC.

Este es el censo de los socialistas catalanes que se ha ofrecido a Ferraz después de cumplir el plazo dado para que aquellos militantes que no quisieran participar en las primarias del PSOE, o formar parte de su cuerpo electoral, se lo comunicaran a la dirección de su partido. Fuentes del PSC han asegurado a Europa Press que han sido "muy pocos" los afiliados que han querido descolgarse de este proceso, "menos de veinticinco".

De esta manera, y en espera de que se cierre definitivamente el censo, con los datos de este sábado, se ha producido una caída de 20.221 militantes respecto a las primarias de 2014, en las que Pedro Sánchez se impuso a Eduardo Madina y José Antonio Pérez Tapias. Entonces, el censo llamado a las urnas fue de 198.123 afiliados del PSOE y del PSC. De ellos, algo más de 125.000 acudieron a votar el 13 de julio. El número de socialistas ya se redujo dos años después, en la siguiente votación interna a la que estuvieron llamados los militantes del PSOE y el PSC, para dar su opinión sobre el acuerdo de gobierno pactado por Pedro Sánchez con Ciudadanos. Entonces, eran 189.256 los llamados a votar.

Un año después, el cuerpo electoral para estas primarias tiene 11.000 afiliados menos. En espera de conocer los datos definitivos, en esta caída hay que tener en cuenta también la del PSC, que en las primarias de 2014 aportó un censo de unos 20.000 militantes. La cifra provisional ha sido solicitada por los partidarios del ex secretario general Pedro Sánchez, que han criticado que el censo definitivo no se conozca antes de que comience el proceso de recogida de avales.

Sin embargo, el portavoz de la gestora, Mario Jiménez, ha subrayado que los precandidatos no tienen acceso al censo y ha explicado que, además, se usa para verificar los avales, no para recogerlos. De hecho, algunos socialistas ha recordado que en las primarias de 2014 el censo definitivo no se conoció hasta pocos días antes de la votación.