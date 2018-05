El chófer de la cocaína asegura que Guerrero le comentó que podía dar las ayudas "sin ningún tipo de control"

Juan Francisco Trujillo, el que fuera chófer entre 2003 y 2007 del director de Trabajo y Seguridad Social Javier Guerrero –y que ha reconocido que gastó parte del dinero de ayudas en cocaína y regalos-, ha asegurado este martes en su declaración en el juicio del "procedimiento específico" de los ERE que este ex alto cargo le comentó que podía dar las ayudas "sin ningún tipo de control".

Trujillo ha comparecido en el juicio en calidad de testigo, aunque el tribunal le ha advertido de que al estar imputado en otras piezas separadas de la macrocausa podía acogerse a su derecho a no declarar, si bien el chófer no ha hecho uso de este derecho y ha respondido a todas las preguntas que le han formulado el fiscal y las defensas.

El chófer, que tiene estudios de técnico administrativo, ha relatado que el ex director general de Trabajo le dijo que él era quien "disponía dar o no dar" la ayudas sociolaborales y a empresas bajo sospecha, y también ha reconocido que le comentó que podía concederlas "sin ningún tipo de control", aunque no le dijo a quien iban dirigidas.

La Fiscalía Anticorrupción reclama una condena de 14 años de prisión para Javier Guerrero y Juan Francisco Trujillo por delitos continuados de falsedad, prevaricación y malversación de caudales públicos, en relación con las ayudas que por importe de 1.475.028,01 euros concedió Guerrero a su conductor, y parte de las cuales fueron destinadas a la compra de regalos y cocaína. Según Anticorrupción, el ex director de trabajo y su chófer "idearon inicialmente la constitución de sociedades mercantiles para poder disponer para ellos de parte de los fonos públicos que tenía a su disposición la Dirección General de Trabajo con cargo a la partida 31L", conocida como el fondo de reptiles, y esas sociedades -Lógica Estratégica Empresarial e Iniciativas Turísticas Sierra Morena- recibieron cantidades "para financiar falsos proyectos de inversión".

El conductor ha explicado que consideraba que tenía una "relación de amistad" con Javier Guerrero, de quien ha admitido que ha recogido "regalos" para él, y también ha precisado que lo llevó a reuniones con el viceconsejero y con consejeros de la Presidencia, en alusión a Gaspar Zarrías, así como de la consejería de Hacienda y del IFA.

Guerrero le comentó, según ha sostenido Trujillo, que tenía "problemas de pago" con la ayudas, y por eso tenía reuniones con el IFA y con la consejería de Hacienda "para desbloquear el tema", y también ha contado que una ocasión tuvo otra diferencia con el IFA por "una ayuda abonada sin haber pasado por la Dirección General de Trabajo".

Trujillo ha contado que Guerrero le hizo referencia en dos ocasiones a reuniones que había tenido con Gaspar Zarrías, quien al término de una de ellas se encontraba "enfadado", porque "no le habían salido bien las cosas". El conductor también ha recordado que en una ocasión el director de Trabajo recibió una llamada de Zarrías para que "visitara una empresa de Vilches", dedicada a la industria del azulejo y la cerámica.El conductor ha asegurado igualmente que Guerrero se reunió en alguna ocasión con el actual senador del PSOE José Caballos, pero ha dicho que no sabe quien es Ramón Polo Bernardo, ex concejal del PP en La Carolina (Jaén), que fue incluido como un supuesto intruso en el ERE de la empresa Gres de Vilches.

El abogado defensor de Zarrías ha expresado al tribunal su "protesta" por lo que ha considerado una "irregularidad", puesto que el chófer ha prestado declaración en calidad de testigo cuando figura como "investigado" en otras piezas separadas de la macrocausa de los ERE.Guerrero también se reunió con responsables de Hacienda, que no ha podido precisar Trujillo, así como con empresarios, sindicatos y abogados.

El conductor ha reconocido que conocía al conseguidor de los ERE y ex sindicalista Juan Lanzas de antes, que coincidió con él en la Dirección de Trabajo y se dedicaba, según ha afirmado, "a gestionar temas de empresas en crisis y ayudas". Trujillo ha señalado que le comentó a Lanzas su problema de drogadicción.El testigo ha dicho que también conoce a los directivos de la consultora Vitalia Antonio Albarracín y Jesús Bordallo, y al dueño de Uniter, José González Mata, y por último ha indicado que Lanzas tenía "relación" con Zarrías.