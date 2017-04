La cofradía de El Rico rechaza la alternativa del Gobierno para indultar a un preso

Nuestro Padre Jesús Nazareno El Rico, de Málaga, no liberará este Miércoles Santo a un preso. Se rompe así una tradición centenaria. El Consejo de Ministros del pasado viernes no autorizó el indulto de ninguno de los candidatos propuestos. La subdelegación del Gobierno presentó ayer por la mañana una alternativa, avalada por el ministro de Justicia, Rafael Catalá, que fue rechazada por unanimidad por la cofradía porque no se ajusta a sus estatutos.

Una comisión formada por la presidenta de la Audiencia Provincial, el fiscal jefe, el director de la prisión de Alhaurín de la Torre y el hermano mayor de la cofradía, Antonio Martínez, eligen cada año una terna de presos susceptibles de recibir un indulto y la presentan al Ministerio de Justicia. Finalmente el Consejo de Ministros decide. En esta ocasión, dos de los candidatos propuestos fueron directamente rechazados por el Tribunal Supremo. El tercero sí recibió un informe favorable del TS. Pero se trata un empleado público condenado por estafa a una empresa pública y eso se considera corrupción, por lo que el Consejo de Ministros rechazó también esta opción.

El Gobierno ofreció ayer una alternativa: conceder el tercer grado aun preso que le permita acudir al acto de liberación del miércoles y abrir un procedimiento de indulto. La junta de gobierno de El Rico declinó esa posibilidad. "La libertad tiene que ser en la procesión de la cofradía. Sería un inicio de un expediente de indulto, pero no se produce en sí el acto de liberación. Esta propuesta no es ningún engaño, pero no es la liberación", dijo hermano mayor de la cofradía,