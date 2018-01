El color de la noche

Como el Ave Fénix. De las cenizas de Manué nació una nueva chirigota y le ha bastado un pase para quitarse el peso del ataúd sobre sus espaldas. Porque el grupo del Bizcocho fue el gran triunfador de la novena sesión clasificatoria del COAC 2018 junto a dos sorpresas, el renovado cuarteto de los Niños y la chirigota de Rober Gómez y José Juan Pastrana. Una noche de risas y humor negro, no apta para ofendiditos. Suerte que el Carnaval no esté concebido para ellos.

Irregular estreno del coro de Quico Zamora, con el soniquete añejo de su tango como mejor y casi única baza destacable. Los fallos en la ejecución deslucieron el resultado final. La primera gran sorpresa de la noche la protagonizó la chirigota de Rober Gómez y José Juan Pastrana. Qué nos gusta ver en el Falla una chirigota golfa, y entiéndase en el mejor de los sentidos: desatada, con guasa, con su toquetazo de mardá... 'Las del convento de Santa María La Hierbabuena' se ganaron al público del coliseo con su humor desenfadado y sin ambajes, con mucho ánge y muy de Cádiz. También fueron buenas sus letras, especialmente la dedicada a las agrupaciones callejeras y un genial primer cuplé a Belén Esteban y Andreíta. Un soplo de aire fresco para la modalidad. Tras ellos el homenaje a su autor, el desaparecido José Antonio Valdivia, fue lo más destacado del repertorio de la comparsa portuense 'Los guiritanos'.

Más hueco para las sorpresas. Porque estaba por ver el rendimiento del trío formado por Borja y Yeray Romero Castellón y Pedro Tamayo sin Iván Romero y sin Carlitos Pérez, enrolados en otros proyectos, y el resultado no pudo ser más satisfactorio. Un cuarteto sencillo y a la vez innovador, basado en una idea genial -de ellos mismos en su casa, decidiendo si sacar el cuarteto o no- y también en la capacidad de improvisación de unos chicos bendecidos para este arte. El texto también estuvo a la altura, ¡¡rimando!! y con la sorprendente capacidad de fusionar los estilos que actualmente mandan en la modalidad. Entran de lleno en la pelea por todo en el Concurso tras regalar al teatro media hora de carcajadas.

La comparsa de Córdoba 'La pasarela', correcta sin más, antecedió en las tablas a la cabeza de serie de la jornada y gran sorpresa del pasado Concurso, la chirigota del Bizcocho. Manué, cómo no, estuvo presente, tanto como figurante en la presentación como en una primera letra casi obligada para lo vivido el último año. La sorpresa se convierte ya en confirmación, porque 'No te quemes todavía' comenzó el COAC 2018 como cerró la edición de 2017: reventando el Falla con su frescura y sus toques de humor negro -nunca mejor dicho-. Gran segundo cuplé y espectacular popurrí para cerrar un gran pase, puede que un paso por encima de su principal competidor a día de hoy, el recuerdo de 'No te vayas todavía'. Despidió la función la más que digna comparsa de Conil 'La playa', que destacó en pasodobles.

Fichas y vídeos de la sesión

