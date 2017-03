Un concejal de Podemos casa a una pareja vestido de cura

Disfrazado de cura y con una bufanda del Barcelona. Éste fue el atuendo que vistió el concejal de Podemos de El Puerto de Santa María Javier Botella para oficiar una boda en el Consistorio gaditano. Ocurrió el pasado 3 de marzo, en plenos carnavales, y la ceremonia no habría tenido mayor trascendencia si el edil, que hasta hace poco era responsable de Economía y Hacienda, no hubiera subido las imágenes del enlace a su perfil de Facebook. Las fotografías se extendieron rápidamente por las redes sociales, desatando una oleada de mensajes. Algunos usuarios acusaron al edil de la formación morada de reírse de la Iglesia y de faltar al respeto a los cristianos. El alcalde de El Puerto de Santa María, David de la Encina (PSOE), arguyó que Botella "no ha tenido intención de causar daño ni ha sido su ánimo ofender".