El conflicto de la Mesa de la Cámara refleja la caducidad del reglamento

Prieto irá al TC si la dejan sin comisiones

La parlamentaria no adscrita, Mari Carmen Prieto -ex diputada de Ciudadanos-, acudirá al Tribunal Constitucional si finalmente sólo puede formar parte de la comisión de desarrollo estatutario -no legislativa-, tal y como decidió el miércoles por unanimidad la Junta de Portavoces de la Cámara. Esta medida deberá ser refrendada por la Mesa del Parlamento y, si eso ocurre, la política malagueña pedirá amparo al Constitucional. Prieto defendió en un comunicado que no existe en el reglamento de la Cámara "ningún artículo donde se refleje que el grupo que pierde un diputado pueda proponer nada respecto al diputado no adscrito". Se refiere Prieto a que fue su ex jefe de filas, Juan Marín, quien propuso la medida. A su juicio, el grupo de Ciudadanos ha perdido un miembro, y como tal, pierde poder de representación en su favor en cuanto a cupos, comisiones y derechos de cualquier tipo. "Todo aquello que no sea lo anteriormente citado supone pervertir la voluntad de los ciudadanos, puesto que a ellos les pertenece esa cuota de representación que yo personifico", añadió. La decisión de la Junta de Portavoces "resta poder al ciudadano en detrimento de los partidos, que ejercen un poder casi absoluto", ha añadido. "Se trata de una cacicada en el peor sentido de la palabra a la que se prestan todos los partidos, puesto que son todos ellos quienes se benefician de este sistema corrupto", añadió Prieto.