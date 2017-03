El ex consejero Manuel Recio asegura que "no sabía" quien era Ojeda cuando se concedieron las ayudas

El ex consejero de Empleo Manuel Recio ha asegurado este lunes a la juez María Núñez Bolaños, que investiga las presuntas irregularidades en las ayudas concedidas a las empresas del ex consejero de Hacienda Ángel Ojeda en relación con Delphi, que él "no sabía quién era Ojeda", a pesar de que su grupo de empresas Prescal logró 33 millones de ayudas para la formación de los ex trabajadores de esta multinacional de automoción.

Manuel Recio, que estaba citado en calidad de investigado por delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, ha reconocido a preguntas del fiscal Anticorrupción que durante su mandato –fue consejero entre marzo de 2010 y mayo de 2012- firmó las resoluciones por las que se concedió la tercera fase de las ayudas formativas tras la crisis de Delphi, pero lo hizo sin preocuparse sobre cómo se habían negociado y decidido esas subvenciones.

El entonces titular andaluz de Empleo ha añadido que no observó qué documentos había en los expedientes, ya que, según ha dicho, el viceconsejero le dijo que en Delphi había un procedimiento que “culminar”. Recio ha dicho que tampoco conocía que la mayor parte del dinero iba a pagar salarios para los ex empleados a pesar de que constaba en la resolución, dado que no comprobaba el contenido de las resoluciones porque se fijaba que tuviera el "visto bueno de la Intervención y los informes jurídicos" pertinentes.

La declaración de Manuel Recio como imputado en la pieza separada de Delphi fue solicitada por la Fiscalía Anticorrupción, que también rechazó recientemente que se impute en esta misma investigación a los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, al estimar que "no existen en la causa indicios, al menos por el momento, de la participación de los anteriores presidentes de la Junta, por más que los denunciantes [en alusión a los ex trabajadores de Delphi] puedan alegar sospechas, que de momento no pasan de simples conjeturas", advirtió entonces el fiscal.

En el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla también han declarado como testigos dos trabajadoras de la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) que revisaron todos los expedientes de Delphi y que han confirmado que no comprobaban la realidad jurídica material de las facturas y de los contratos, aunque sí dieron cuenta de las irregularidades al secretario provincial de Empleo.