El sector crítico exigirá ante el TSJA la derogación de la orden de unificación

El sector crítico que defiende el desarrollo de dos hospitales completos en Granada tiene una nueva fecha marcada en el calendario. El médico Jesús Candel convocó una nueva protesta esta vez a las puertas del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. El objetivo de esta concentración, que será a las 12:00, es exigir la derogación de la orden de fusión hospitalaria y pedir la dimisión de los responsables de esta decisión que ha levantado a Granada contra la Junta. Candel aprovechará también para presentar la asociación Justicia por la Sanidad, con la que el sector crítico pretende denunciar a la Consejería de Salud. "Ya que van a poner muchas denuncias nosotros también pondremos las nuestras", destacó Candel quien avanzó que en esta convocatoria también estará presente el abogado que trabajará con la asociación Carlos Castresana.

El médico explicó que la próxima semana anunciará dos números de cuenta para quienes deseen asociarse a este colectivo que pretende emprender acciones legales contra los responsables de la reordenación sanitaria. Candel planteó que se ha establecido una cuantía mínima de adhesión de cinco euros, aunque cada persona puede colaborar con la cantidad que desee. "Granada está más unida que nunca", destacó para finalizar el médico que también lanzó un mensaje para la gerente del Complejo Hospitalario de Granada, Cristina López: "No mientas más y no participes en esta pantomima", declaró el médico, quien también criticó que se haya solicitado a los integrantes de la comisión técnica la firma de un acuerdo que los compromete a no desvelar nada de lo consensuado en el marco de estas reuniones.