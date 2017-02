Una cuaresma definitiva

Fue el Domingo de Ramos de 2009 cuando se filtró que Manuel Chaves dejaba la Presidencia de la Junta para abrir un proceso sucesorio que, en cierto modo, aún no se ha cerrado. A Chaves le siguió José Antonio Griñán y a éste, Susana Díaz, y será durante este tiempo de Cuaresma cuando la presidenta andaluza anuncie su candidatura al liderazgo nacional del PSOE.

En las próximas semanas, los socialistas celebrarán dos comités federales. En uno se debe aprobar el nuevo protocolo de colaboración con el PSC; en otro posterior, la apertura del proceso congresual, que concluirá el 18 de junio. En la carrera ya hay dos competidores, Patxi López y Pedro Sánchez, situados así por orden de salida; la tercera, Susana Díaz, anunciará su candidatura la última semana de marzo o la primera de abril. Con independencia de dónde y cómo explique su intención de rivalizar por la Secretaría General del PSOE, la presidenta convocaría al comité director del partido en Andalucía para explicar su decisión. En el caso de que ganase, la formación tendría que elegir un nuevo líder en la comunidad y un candidato a la Presidencia de la Junta para las elecciones previstas en 2019.

La fecha más probable para el Comité Federal que convoque el congreso es el del sábado 1 de abril, el día 8 medio país está pendiente de la Semana Santa y el siguiente ya se saldría del calendario para fijar el cónclave con 60 días de antelación. A partir del 1 de abril comienzan a correr los plazos, se fijaría el día de las elecciones primarias -posiblemente, el 28 de mayo- y se cerraría el censo justo en ese momento. Para que esto se cumpla es necesario haber llegado ya al acuerdo con los socialistas catalanes del PSC y haber votado el nuevo protocolo en otro Comité Federal. La razón es que ambos partidos han decidido que los catalanes se inscriban en un censo para participar en las primarias.

Hasta ahora, el PSC organizaba la votación en su territorio con un listado propio, ya que es un partido distinto. A partir de la firma del acuerdo, es necesario inscribirse antes en un censo que tiene que estar listo el día que se convoque el congreso. Por tanto, esa reunión anterior se celebrará a mediados de marzo. Puede ser el 18, ya que el 25 se celebra la conferencia política del partido.

Susana Díaz anunciará su candidatura la última semana de marzo o unos días posteriores a la celebración del comité del 1 de abril. Según algunos de sus allegados, lo más probable es que sea la última semana de marzo y que se cuente con la primera de abril para convocar el comité director del PSOE-A. A partir de ese momento se pueden comenzar a recoger los avales. Cada candidato necesita un respaldo del 5% de la militancia, lo que se calcula en unas 9.000 firmas. También se debe aprobar un reglamento de primarias que especifique, por ejemplo, en qué formato se entregan los avales y si se les coloca un tope de firmas a los candidatos, de tal modo que no copen los apoyos en algunas federaciones. En principio, la campaña electoral no debe durar más allá de una semana.

El proceso más complicado de Susana Díaz es diseñar cómo se produce el relevo. La presidenta no dejaría la Junta aunque ganase las primarias, aguantaría unos meses hasta que se supiese qué hace Mariano Rajoy. Si finalmente el presidente adelanta la convocatoria a inicios de 2018 por la falta de acuerdo presupuestario, Susana Díaz podría estar en San Telmo casi hasta ese mismo año.

No obstante, el PSOE andaluz tendría que elegir antes al nuevo secretario general. Ese paso ya será indicativo del nombre del sucesor, aunque también se podría proceder del modo en que lo hizo Chaves y Griñán. Estos dos presidentes, en el ejercicio de su cargo, hicieron uso de una nominación indirecta, al escoger a sus sucesores como consejeros de alto rango en su Gobierno.

Griñán fue nombrado vicepresidente del último Gobierno de Chaves y Susana Díaz, consejera de Presidencia en el último Ejecutivo de Griñán. Es cierto que ya hay un vicepresidente, Manuel Jiménez Barrios, de tal modo que la ausencia de una crisis de Gobierno también podría indicar que él es el preferido.

Los cargos del Gobierno los nombra el presidente -en este caso, la presidenta-, sin limitaciones, pero el secretario general lo debe consensuar con el partido, de ahí la relevancia de los pasos que haya dado antes en el Ejecutivo.

Susana Díaz desplegará hasta entonces una amplia agenda, aunque como presidenta andaluza. Este fin de semana estará en la Comunidad valenciana con motivo de la celebración del 28-F. Es habitual que se festeje este día con agrupaciones de andaluces emigrantes, y en esta ocasión se ha escogido Valencia.

El 28-F se celebra el acto institucional en Sevilla, en el Teatro de la Maestranza, y el 4 de marzo se convocará un acto de partido similar al del año pasado en un hotel hispalense. Se trata de una invitación de Susana Díaz a militantes y a personas de la vida civil andaluza. La dirección del PSOE andaluz no sabe, de momento, si invitará a los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Ya el año pasado no fueron a este acto, aunque sí asistieron los otros dos ex presidentes, Rafael Escuredo y José Rodríguez de la Borbolla.