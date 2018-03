Profunda tristeza en la capilla ardiente por Gabriel

El cuerpo del pequeño Gabriel Cruz, cuyo cadáver fue hallado el domingo en el maletero del coche de la pareja del padre del pequeño en Vícar tras 13 días de búsqueda, ha llegado a la Diputación Provincial de Almería en calle Navarro Rodrigo a las 16:20 de esta misma tarde, dónde se ha instalado la capilla ardiente.

Fuentes cercanas a la familia han explicado que el entorno más cercano ha estado a solas con el pequeño para despedirse de él en la más estricta intimidad. Posteriormente, sobre las 17:15, se han abierto las puertas de la sede provincial para que los vecinos de la provincia participen también en la despedida. La capilla ardiente ha cerrado al público a las 22:00 por petición expresa de la familia del pequeño, que en un comunicado también ha agradecido las muestras de cariño.

Al lugar ha acudido personalidades de la vida política, como la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, quien ha asegurado que "ponerse en el dolor" de los padres de Gabriel Cruz es "imposible".

Díaz ha trasladado el "inmenso dolor y desgarro" por la muerte del niño "cuya sonrisa ha entrado en nuestras casas" y ha subrayado la "dignidad, ternura y gran talla humana" de sus padres Patricia y Ángel, "pidiéndonos a todos serenidad y sosiego"

"No se si voy a ser capaz de expresar lo que siento porque soy presidenta de la Junta pero también soy madre", ha afirmado visiblemente emocionada Díaz, quien ha remarcado que su presencia en la capilla ardiente responde al deseo de "trasladar" el "apoyo y cariño a todos los que en estos momentos están echando de menos al pequeño Gabriel".

La presidenta andaluza ha llegado al Palacio Provincial de Almería pasadas las 17,30 horas acompañada de la alcaldesa de Níjar, Esperanza Pérez, y donde ha sido recibida por el presidente de la Diputación Provincial, Gabriel Amat.

Tras entrar en la capilla ardiente, donde yace el féretro blanco con los restos mortales del pequeño, rodeado de decenas de coronas de flores y flaqueado por peluches y dibujos de pescaítos, se ha fundido en un cariñoso y empático abrazo con Patricia Ramírez, con quien ha intercambiado palabras de cariño que han sido acogidas por la madre de Gabriel con tiernas sonrisas.

A continuación, se ha fundido en otro emotivo abrazo con Ángel Cruz, a quien se ha dirigido mientras acariciaba su cara y Patricia lo arropaba entre sus brazos, prodigándole caricias, y ha consolado a la abuela del pequeño. Posteriormente, Susana Díaz ha señalado en declaraciones a los medios que no saber "si esa sonrisa y ternura" del niño "que ha entrado en nuestras casas en estos días ha hecho que formara parte de nuestras vidas" y ha revelado que así se lo ha expresado al rey Felipe VI "esta mañana", y ha reconocido que le "cuesta separar porque yo también soy madre".

Por último, y al ser interpelada sobre la conveniencia de mantener la prisión permanente revisable, ha sido tajante: "No soy capaz ni estoy en hacer consideraciones políticas en plena tragedia humana. No puedo hacer política ante una madre que va a enterrar mañana a su hijo y que nos pedía serenidad y sosiego con una talla humana que es con lo que me quedo".

Zoido señala que la investigación sigue abierta

Por otro lado, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, también ha acudido a la capilla ardiente y ha trasladado a los medios de comunicación que la investigación para aclarar los hechos sigue abierta.

En declaraciones a los periodistas tras firmar el libro de condolencias, Zoido ha declinado ofrecer nuevos datos en relación a la investigación y se ha remitido al secreto de sumario que pesa sobre las actuaciones que coordina el Juzgado de Instrucción número 5 de Almería sobre la muerte de menor, cuyo informe preliminar indica que murió estrangulado el día de la desaparición, al tiempo que presentaba fuertes golpes en la cabeza y su cuerpo estaba cubierto de fango.

"No tengo más información", ha apuntado Zoido, quien ha insistido en que quien debe "tener la información es el juez que instruye", para lo que los investigadores mantienen aún sus pesquisas especialmente tras el arresto de la hasta ahora pareja del padre del niño, Ana Julia Quezada, arrestada en Vícar (Almería) el domingo cuando transportaba el cadáver en el maletero de un coche.

El ministro ha asegurado que la operación desarrollada por la Guardia Civil ha sido "magnífica" y se ha dado en "un tiempo récord" pese a la "dificultad" que entrañaba. "Han sabido trabajar con una dedicación y al mismo tiempo cualificación profesional", ha destacado Zoido quien, por otro lado, ha lamentado que Gabriel fuera hallado ya "sin vida".

"Les dije que vendrían los mejores y con todos los medios, y ellos se han dado cuenta de que es verdad, que vinieron los mejores, que traían medios y que lo han encontrado, pero desgraciado sin vida porque la vida se la quitaron a muy pocas horas de que desapareciera y se pusiera de manifiesto que estaba el niño perdido", ha explicado.

Con esto, Zoido ha preferido no entrar a valorar que la hasta ahora única detenida por este caso, quien hoy ha abandonado temporalmente la Comandancia de la Guardia Civil para proceder a registros en la finca de Rodalquilar donde pudo haber escondido el cuerpo y en Vícar, a donde se dirigía cuando fue arrestada; pertenezca al círculo íntimo de los padres. "Tienen un dolor ahora mismo muy fuerte y con ellos nos tenemos que quedar", ha dicho Zoido, que ha identificado a unos padres "rotos por el dolor" a los que "tenemos que dar entre todos ánimos y sobre todo esperanza".

Acompañado por el presidente del PP-A, Juanma Moreno, así como el presidente de la Diputación de Almería, Gabriel Amat, el delegado de Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, y el alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, el ministro ha llegado a la capilla ardiente sobre las 18,45 horas y se ha dirigido hacia la abuela paterna de Gabriel, que fue quien lo condujo parcialmente por el ya célebre camino de cien metros en el que se le perdió la pista en Las Hortichuelas.

"Ahora hay que estar también ayudando a la abuela paterna, ella misma se echa una responsabilidad", ha dicho Zoido tras compartir un momento con la abuela de Gabriel antes de abrazar a Ángel y Patricia, quienes permanecen en un reservado de la capilla por la que los ciudadanos no dejan de fluir para trasladar sus condolencias.