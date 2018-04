La cúpula de IU debate su estrategia para la "unidad política y electoral"

El Pleno de la Comisión Coordinadora Andaluza de IU, máximo órgano de coordinación entre asambleas, aborda hoy en Sevilla la estrategia que desarrollará en los próximos meses, dirigida a marcar nuevos pasos en la construcción de la "unidad social, política y electoral" en la comunidad. La jornada se centrará en determinar las tareas que la formación desarrollará en los próximos dos meses para cumplir con los acuerdos adoptados en su última asamblea y que pasa por "la construcción del bloque de cambio y la concreción de una unidad política y electoral en Andalucía y en cada pueblo y ciudad", según fuentes de la organización.

Su coordinador Antonio Maíllo abrirá la reunión con un informe sobre la situación política de Andalucía, en el que hará balance de los meses anteriores, en los que desde la dirección andaluza se ha apostado por "primar la cuestión social en el debate político por encima de las tensiones territoriales". IU-CA prioriza en estos momentos su propósito de construir espacios unitarios en cada territorio de Andalucía con el objetivo de "conformar un programa, un discurso y una acción con voluntad de gobierno" que sea capaz de disputarlo a la presidenta de la Junta, Susana Díaz.

La cúpula de IU-CA apuesta por "huir de ruidos sobre siglas y banderas que nos alejan de los objetivos prioritarios que tenemos en este momento: la construcción del programa de transformación para nuestra tierra que la saque del largo letargo en la que la ha sumido la gestión del PSOE", explicó ayer el portavoz de la dirección, Pedro J. Ortega.

"La Andalucía que no sale del paro y no llega a final de mes no está para debates de siglas o nombres, sino que esperan un acuerdo de unidad de todas las fuerzas políticas y sociales que disputen los gobiernos a los partidos conservadores", subrayó Ortega.