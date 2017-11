El juez de los cursos de formación indaga en las cuentas de UGT

El juez que investiga las presuntas facturas falsas de UGT a la Junta para cursos de formación ha pedido a los peritos encargados de analizar la contabilidad del sindicato que le informen sobre el "estado de la pericial encomendada". El fraude se habría cometido con ayudas de la Junta entre 2009 y 2013 destinadas a fines distintos como una fiesta en la caseta de feria de UGT y pancartas.

Hay dos peritos designados para analizar la documentación incautada en la sede de UGT-A en un registro ordenado por la entonces titular del juzgado de instrucción 6 de Sevilla Mercedes Alaya, que enmarcó esta causa en los ERE si bien posteriormente la Audiencia de Sevilla la separó y mandó a reparto, recayendo en el juzgado de instrucción 9 que había asumido una denuncia previa de Manos Limpias contra el sindicato.

En esta causa son investigados los ex secretarios generales del sindicato Manuel Pastrana y Francisco Fernández, además del ex tesorero Federico Fresneda y varios ex dirigentes de UGT y trabajadores del departamento de administración y compras.