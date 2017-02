Un nuevo sorteo decidirá el tribunal que enjuiciará a Chaves y a Griñán

Después de las diversas suspicacias generadas entre distintos sectores de jueces por la elección del tribunal que debe enjuiciar a los ex presidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, la Audiencia de Sevilla ha decidido finalmente que la fórmula más transparente y que evita las posibles interpretaciones maliciosas es que haya un nuevo y exclusivo sorteo. La explicación oficial a esta enmarañada situación que en las últimas semanas ha llenado de rumores los mentideros judiciales consiste en que se ha decidido el sorteo por la "especial complejidad" de la causa y su "singular trascendencia mediática".

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) recibió ayer el acuerdo del presidente de la Audiencia Provincial de Sevilla, Damián Álvarez, de conformidad con los presidentes de las Secciones Penales de la Audiencia, por el que se ha acordado que hay un nuevo sorteo para elegir al tribunal encargado de enjuiciar la causa del "procedimiento específico" de los ERE, en la que están imputados los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán y otros 24 ex altos cargos, tal y como adelantó este periódico en su edición de ayer.

El sorteo se realizará entre las secciones Primera, Tercera y Cuarta de la Audiencia

El Alto Tribunal informó de que el "procedimiento específico", cuya remisión a la Audiencia "parece inminente", será finalmente repartido por sorteo entre las secciones Primera, Tercera y Cuarta de la Audiencia de Sevilla, únicas que pueden asumir su enjuiciamiento, dado que la Sección Séptima está excluida formalmente porque ha resuelto y sigue resolviendo todos los recursos relacionados con la macrocausa de los ERE fraudulentos.

Esta "modificación puntual" de la última propuesta de las normas de reparto sobre causas de especial complejidad en la Audiencia de Sevilla obedece, según recoge el acuerdo de la Audiencia de Sevilla, "a las excepcionales circunstancias de especial complejidad y de singular trascendencia mediática que en dicha causa concurren".

El TSJA señala que el sorteo en cuestión se realizará cuando la causa se reciba en la Audiencia Provincial, lo que podría suceder en los próximos días.

El presidente de la Audiencia de Sevilla, Damián Álvarez, envió el acuerdo al Alto Tribunal andaluz al objeto de que pueda ser ratificada esa puntual modificación de las normas de reparto, que fueron aprobadas en septiembre de 2016, al introducir un turno específico de reparto para las causas de "especial complejidad", considerando éstas aquellas que exceden de los 3.000 folios -sin contar los posibles anexos documentales- o que cuentan con ocho o más intervinientes personados, sin incluir al Ministerio Fiscal y considerando como interviniente a cada acusado.

El sorteo extraordinario para la causa de Chaves y Griñán es el segundo que se celebra en relación con las macrocausas, dado que en octubre pasado ya se decidió por qué sección debía empezar ese nuevo turno especial, que correspondió a la Sección Primera, y a partir de ahí seguía por orden sucesivo con el resto.

El que fuera juez de refuerzo del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla Álvaro Martín intentó enviar el sumario a la Audiencia el pasado 23 de diciembre, pero no pudo hacerlo porque el procedimiento no estaba listo para su remisión. Y más de un mes después Bolaños no lo ha enviado aún porque está completando y ordenando la abundante documentación que debe remitir a la Audiencia, de acuerdo con la "guía" del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para las macrocausas.