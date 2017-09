La decisión de Antonio Maíllo

El Antonio Maíllo del verano de 2017 no es el mismo que hace poco más de cuatro años cogió el timón de Izquierda Unida en Andalucía. Entonces lideraba un partido que ocupaba 12 de los 109 escaños del Parlamento. Era el grupo más reducido de los que poblaban el antiguo Hospital de las Cinco Llagas -como ahora- pero sólo tenía a los dos colosos por delante. Actualmente la federación de izquierdas es la quinta fuerza política de la región y, desde que surgió Podemos, no son los únicos a la izquierda del PSOE.

Cuando en julio de 2013 se convierte en coordinador general de IU, Maíllo era también director general de Administración Local en la consejería de su predecesor, Diego Valderas. No se sentaba los martes en el Consejo de Gobierno -primero con José Antonio Griñán, después con Susana Díaz-, pero formaba parte de su Ejecutivo. Cuatro años después, el profesor Maíllo es el puntal más ilustrado de la oposición al PSOE e intenta, de la mano de Podemos, ir en busca de un bloque de izquierdas.

Ese intento por armar una alternativa capaz de disputarle al puño y la rosa la hegemonía de la izquierda es una de las razones que ha llevado al dirigente a lanzarse a por un segundo mandato al frente de IU. De lograrlo, será el último. Maíllo tiene claro que ocho años es un periodo óptimo para estar en política y, como muy tarde, en 2021 volverá a Aracena, donde fue director de instituto.

Sin embargo, la posibilidad de que el profesor de latín volviera antes de tiempo al IES San Blas de la localidad onubense era más que real. En diciembre de 2015, en plena campaña de las elecciones generales del 20 de diciembre, le fue detectado un tumor en el estómago que lo tuvo retirado de la vida pública hasta mediados de marzo de 2016. La propia enfermedad y los efectos secundarios del tratamiento fueron un motivo muy a tener en cuenta para dudar de la continuidad de Maíllo en la dirección de IU. Tras un largo periodo de reflexión -no exento de altibajos- "ilusión" y "fuerza" son las dos palabras que sirven para dejar claro que el político nacido en Lucena dará batalla por seguir al frente de la federación de izquierdas hasta 2021.

Lo hará además con un balance dual de sus cuatro primeros años como coordinador general de IU . Con él al mando perdieron más de la mitad de los escaños en el Parlamento, pero él mismo reconoce que el mapa político se ha dado la vuelta como un calcetín. "Los cambios han sido tectónicos, sobre todo desde el 15-M", ha dicho en referencia al nacimiento de Podemos y Ciudadanos. Pero bajo su mandato, la federación de izquierdas ha logrado reducir drásticamente su deuda con los bancos, uno de los principales lastres que mantenía la organización.

Tampoco se puede olvidar que los últimos cuatro años han sido de relativa paz interna en un partido que no huye del conflicto. Sólo en los últimos meses se ha reactivado cierta oposición a las tesis que defiende la dirección actual a cuenta de la relación que deben mantener IU y Podemos y su confluencia en las próximas elecciones autonómicas y locales, que serán en marzo y mayo de 2019, respectivamente. Su cara visible es la de José Luis Pérez Tapias, secretrario de organización de IU con Diego Valderas, y uno de los impulsores del documento Por una IU fuerte y autónoma para cambiar Andalucía presentado hace unos meses. Ayer anunció que presentará una candidatura alternativa a la de Maíllo para la asamblea que se celebrará los días 6 y 7 de octubre.

La polémica surgió cuando la formación morada hizo público un borrador de su documento estratégico para avanzar hacia un bloque de izquierdas. Inicialmente, vetaba la posibilidad de confluencia en los ayuntamientos donde IU y el PSOE gobernasen en coalición. La respuesta de Maíllo fue entonces contundente: organizó un encuentro con los 80 alcaldes de IU que hay en Andalucía, que, por lo general, apoyan las tesis del actual líder de la organización respecto a la relación con Podemos y el avance hacia una nueva IU.

Son también las tesis de coordinador federal de IU, Alberto Garzón, que fue elegido en mayo de 2016 con el 74,4% de los apoyos. Y también es el rumbo que decidió tomar hace dos meses el Partido Comunista de Andalucía (PCA), donde tanto el nuevo secretario general, Ernesto Alba, como su principal contrincante, Miguel Ángel Bustamante, están por avanzar en la confluencia de todos los movimientos a la izquierda del PSOE. El comité político del PCA, además, mostró ayer su adhesión a la candidatura de Maíllo.

Si se atiende a los resultados logrados por Garzón y Alba y a la coincidencia de ambos con Maíllo en términos programáticos, el actual líder de IU Andalucía no debe tener problemas para revalidar su puesto y lograr restar burocracia a una organización duplicada -por su cohabitación con el PCA- y que hace ya tiempo que perdió su carácter original: ser un movimiento político y social y no un partido al uso. No será fácil, sin embargo, que el profesor Maíllo logre repetir en la XXI Asamblea de IU Andalucía el 83% de los apoyos con los que salió elegido en 2013.