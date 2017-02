La oposición critica la falta de dedicación de Díaz a Andalucía por sus aspiraciones personales

Los portavoces de los grupos de la oposición andaluces han coincidido en el mismo fondo en sus mensajes a la prensa durante los actos con motivo del Día de Andalucía: la necesidad de que Andalucía tenga una presidenta y un gobierno plenamente dedicado. Una clara crítica a las aspiraciones de Susana Díaz con vistas a que se presente a las primarias del PSOE.

Uno de los más duros ha sido el presidente del PP-A, Juanma Moreno, quien ha expresado que "echa de menos" un gobierno autonómico dedicado "al cien por cien" a los problemas de los andaluces, al tiempo que ha lamentado que, "en una segunda etapa de la autonomía andaluza", el ejecutivo regional "se ha dormido en los laureles".

Moreno ha reconocido que Andalucía "ha avanzado mucho, igual que el resto de España, sobre todo en una primera etapa de la autonomía, pero desgraciadamente no lo que queremos los andaluces". En la segunda etapa de esta autonomía, según Moreno, "el gobierno andaluz se ha dormido en los laureles" y prueba de ello, a su juicio, "son los problemas actuales de paro, gestión sanitaria o educativa". "Echo mucho de menos, en un día festivo y de reivindicación de autogobierno como es el 28F, un gobierno al cien por cien dedicado a los problemas de los andaluces", ha lamentado.

En este sentido, el líder de los populares andaluces ha reiterado que Andalucía tiene un "gobierno paralizado", donde Susana Díaz "deshoja la margarita para decidir si se presenta a secretaria general del PSOE o no". "Mientras los problemas se acumulan en sanidad, educación o desempleo", ha insistido.

Con respecto al discurso pronunciado por el presidente del Parlamento, el socialista Juan Pablo Durán, con motivo de los actos institucionales por el 28-F en la Cámara, Moreno ha señalado que ha sido "clásico e institucional", en el que ha dicho "cosas en las que estoy de acuerdo como la lealtad institucional entre administraciones".

Sin embargo, ha precisado que "no" comparte otros elementos del discurso. Moreno se ha mostrado "absolutamente de acuerdo" con la reivindicación de Durán de mejorar la financiación para Andalucía, si bien el presidente del PP-A ha pedido, "al mismo tiempo, mejorar la gestión en la comunidad".

"No puede ser que se devuelva dinero al Gobierno por no saber gestionarlo, no puede ser que los Tribunales de Cuentas nos pongan la cara colorada por no saber gestionar los recursos públicos, no puede ser que una comunidad con estatuto pleno y con más de 33.000 millones de euros tenga problemas en gestión sanitaria, educativa y desempleo", ha lamentado Moreno.

La líder de Podemos, Teresa Rodríguez, ha opinado que Andalucía "no puede ser un granero de votos" como, en su opinión, lo es para el PP, ni tampoco una "plataforma para una carrera político-profesional como es el caso de Susana Díaz". "Le pedimos a Díaz que si de verdad se quiere ir, que se vaya ya para que podamos empezar a hablar de los problemas que de verdad importan en Andalucía, que es el futuro de nuestra gente y no su propio futuro", tras el pleno del Parlamento andaluz con motivo del Día de Andalucía.

La dirigente de Podemos ha ligado la afirmación del presidente del Parlamento andaluz de que los andaluces no admiten tacticismos con la marcha de Díaz y ha sostenido "no se puede tener la cabeza en ningún otro lugar", cuando se gobierna una comunidad como Andalucía, "la de más desempleo, más jóvenes emigrando o las tasas más altas de desahucios o desigualdad"

Ha criticado que el presidente de la Cámara andaluza haya "utilizado" el Día de Andalucía para criticar a partidos soberanistas porque, en su opinión, "lo que de verdad marca la desigualdad no es que haya comunidades autónomas que pidan más derechos políticos sino la desigualdad social".

Fin del tacticismo político

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos (Cs) en Andalucía y presidente del grupo parlamentario, Juan Marín, ha subrayado la "necesidad" de una financiación autonómica "justa y equilibrada", tal y como ha expresado el presidente del Parlamento, Juan Pablo Durán, en su discurso por el 28-F, toda vez que aboga por acabar con "el tacticismo político" entre los grupos parlamentarios con representación en la Cámara autonómica.

Así, en declaraciones a los medios, posterior a la celebración de los actos institucionales con motivo del Día de Andalucía, Marín ha felicitado a todos los andaluces por la celebración de esta efeméride, así como ha destacado del discurso de Durán el llamamiento a la unidad de todos los españoles desde la igualdad, así como una financiación "justa y equilibrada" de la comunidad para poder sostener que "todos los españoles somos iguales en derechos y obligaciones".

En este sentido, desde Cs comparten estos dos mensajes "en toda su integridad" y señalan que aunque se han avistado cambios en algunos aspectos en materia de financiación, todavía "hay un déficit importante que hay que seguir reclamando desde Andalucía".

Marín ha reiterado que "no hay ninguna excusa para acabar ya con el tacticismo político; con ese no por el no y esa confrontación permanente", para lo que es necesario "darse la mano", puesto que "los andaluces quieren que se les ayude en el día a día con todas las necesidades que ellos tienen". "Todos juntos somos mucho más fuerte que cada uno de forma individual y ahí es donde Cs le da el valor a la importancia de este día", ha añadido.

Así, ha hecho extensivo a todos los grupos parlamentarios, en el marco de esta celebración, que "el 80 por ciento de las casi 19.000 iniciativas que se han tramitado en esos 23 meses de legislatura han salido por unanimidad", lo que, a su juicio, significa que hay que "seguir sumando entre todas las fuerzas políticas, que se busque siempre lo que nos une en el beneficio del conjunto de los andaluces y que se acabe con la confrontación del no y el oponerse a todo", como había sucedido antes de que Cs entrase en la Cámara autonómica.

Por último, el coordinador general de IULV-CA, Antonio Maíllo, ha sostenido que el discurso institucional emitido por el Día de Andalucía, en palabras del presidente de la Cámara Autonómica, Juan Pablo Durán, está "distorsionado y fuera de las entrañas de la realidad andaluza".

Así, en declaraciones a los medios, con posterioridad al acto institucional, Maíllo ha considerado que "bajo ese esfuerzo que hace el presidente por establecer un discurso que satisfaga a todos, no entra en las entrañas de la realidad andaluza", así como la detalla de forma "muy distorsionada".

En este sentido, ha asegurado que los discursos que conmemoran el día de una efeméride "no dejan de ser institucionales" y están condicionados "por el intento de llegar a agradar a la gente, aunque no tiene la trascendencia que debería"; toda vez que ha explicado que "en Andalucía hay mucha desigualdad, con una profunda falta de cohesión social, frente a lo que presidente planteaba".

A este respecto, ve oportuno hacer un diagnóstico en cuanto a lo que significa el 28F en cuanto a "la reivindicación de poder andaluz" y un 28F "que tiene que ser reivindicado en torno a la recuperación de derechos sociales y económicos", por eso expone que, en este día, se van a la calle con miles de andaluces "que nunca han dejado de sentir este día".

El coordinador general ha señalado que se van a las manifestaciones que tiene convocado IU con colectivos de todos los sitios y profesionales de empresas en conflicto --desde los estibadores hasta las mareas blancas y verdes-- para defender una Andalucía como siempre se ha defendido en este 28F, en donde "IU va a seguir estando en la calle".

Asimismo, ha felicitado a todos en la celebración del Estatuto de la comunidad autonómica, un día que, a su juicio, "tiene un hilo emocional, formidable y emocionante en relación con el 4 de diciembre --donde los partidos del ámbito del nacionalismo reivindican el Día de Andalucía--, sin el cual no es entendible".