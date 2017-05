La derrota de Susana Díaz en las primarias socialistas centra los ataques de Moreno

Más información Díaz llama a los partidos a consensuar la Ley Electoral y la supresión de aforamientos

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha manifestado este jueves, sobre el resultado de las primarias del PSOE, que no es ninguna "deshonra" que en un momento determinado tus compañeros no crean que el proyecto que defiendes sea el que España necesita, pero, según ha recalcado, es en el que ella cree.

Así se ha pronunciado Susana Díaz ante el Pleno del Parlamento durante su debate con el presidente del PP-A, Juanma Moreno, quien ha reprochado a la presidenta que, después de dos años "de maniobras, intrigas y conspiraciones y de perder las primarias", diga que ahora por fin se va a centrar en Andalucía, lo que hace, "probablemente, porque no le queda otra opción" y con una "ansidad demasiada forzada y poco creíble por intentar recuperar tanto tiempo perdido para el conjunto de los andaluces".

Susana Díaz ha señalado que la "única obsesión" de Moreno es que ella se marchara para no tener que enfrentarse más a ella. Tras decirle que, le guste o no, continúa una etapa en la que se va a tener que "enfrentar" con ella, ha indicado que ella defiende en este país lo mismo que en su comunidad y que primero es España y Andalucía, después el PSOE y después sus propios "intereses personales".

"Para mí no es una deshonra haber perdido una votación, para mí lo que sería deshonroso es no defender aquello en lo que creo por no tener la gallardía y valentía de saber que este país es primero, después el PSOE y después los intereses personales de uno", ha sentenciado Díaz.

La presidenta ha criticado que Juanma Moreno haya aprovechado una pregunta sobre la convergencia de Andalucía, tema sobre el que le preguntaba en la sesión de control del Pleno, para dar "rienda suelta a sus frustraciones" y le ha recordado que los andaluces decidieron que el PSOE fuera por delante y "usted bastante por detrás". "Usted, para su fuerza política es un agujero y una vía de agua", ha dicho Díaz a Moreno, recordándole que, con él, el PP-A ha perdido un tercio de los escaños en la Cámara.

Ha indicado que el hecho de que los andaluces den la confianza mayoritaria al PSOE y apoyen la labor de su Gobierno es para ella "un orgullo" y ha dicho que la "única obsesión" de Moreno es que se marchara para no tener que enfrentarse a ella. "No hay nada peor en política que temerle al adversario y pensar que la suerte de uno va ligada a la incomparecencia del otro", ha señalado Díaz.

Ha indicado que ella preside la Junta porque lo han querido los andaluces y que Moreno está en la oposición, porque los andaluces también han querido que esté ahí, al tiempo que ha destacado que ella también cuenta con el apoyo de sus compañeros del partido en Andalucía y no hay ninguno "yendo a los tribunales", en referencia al litigio en los tribunales por la presidencia del PP de Jaén.

"Estoy aquí en Andalucía porque creo en mi tierra, y defiendo al PSOE porque cuando al PSOE le va bien, a Andalucía también le va bien", ha señalado la presidenta, que ha indicado que con los gobiernos socialistas en España no se producen los "ataques" ni los "atropellos" que el Ejecutivo del PP comete contra esta comunidad, como ha ocurrido con los últimos Presupuestos Generales del Estado, en relación con las inversiones para infraestructuras vitales.

Ha reprochado a Moreno que ante el "maltrato" a Andalucía por parte del Ejecutivo de Mariano Rajoy, se haya "escondido en el hoyo y en la madriguera y no haya dado la cara" para exigir lo que corresponde a esta tierra.

Por su parte, Juanma Moreno ha manifestado "solo falta" que Susana Díaz "nos diga que ha perdido porque ha querido perder" las primarias y le ha reprochado que desde que llegó a la Presidencia de la Junta sólo ha estado pensando "en irse". Le ha criticado que diga ahora que desde el Gobierno andaluz va a "ayudar al PSOE". "Como si alguna vez no hubiera dejado de ayudar a su partido", ha expresado Moreno, que le ha pedido que rectifique esa afirmación.

Según Moreno, Susana Díaz siempre ha tenido al PSOE por delante de Andalucía, "despreciando los sueños y las preocupaciones de los andaluces". Le ha advertido de que "no le va a salir gratis haber puesto el PSOE por delante de los andaluces" y haber desaprovechado la mejor recuperación económica de este país, puesto que Andalucía sigue ampliando la brecha social y económica con respecto a otras comunidades.

Ha señalado que mientras Susana Díaz ha estado "ausente", otras comunidades han tenido sus presidentes a tiempo completo, gobernando con "ambición colectiva", lo que ha permitido avanzar a sus sociedades. Le ha reprochado concretamente que Andalucía haya tenido que devolver al Gobierno central el 70 por ciento de los fondos recibidos para políticas de empleo: "Tiene una capacidad sobrehumana para perder más dinero" de esta comunidad y "ni en su propio partido le compran el modelo".

Según ha insistido Moreno, con Susana Díaz al frente de la Junta Andalucía no está remontando y le ha preguntado por qué los andaluces le tienen que dar el "crédito que no le dan quienes más la conocen, sus compañeros de partido". "Vuelve a Andalucía a rastras porque le han dado con la puerta en la narices", ha dicho Moreno a la presidenta, planteando "cómo podemos confiar en quien ha pensado solo y exclusivamente en su futuro", mientras la brecha económica y social de Andalucía con el resto de comunidades se ha ampliado.

"La brecha que le preocupa realmente es la del 36 por ciento de socialistas que no la han apoyado", ha dicho Moreno a Susana Díaz, apuntando que la verdad que "sabemos todos es que usted está aquí simple y llanamente porque no la han querido en su partido".

Asimismo, Moreno ha querido dejar claro que su responsabilidad como líder de la oposición es pedirle que se dedique de una vez por todas a Andalucía, porque eso es lo que piden miles de andaluces. "Recapacite y póngase a trabajar", le ha dicho.