Dos detenidos por agredir de forma salvaje a varias personas en El Puerto

Los dos chicos en libertad, con los nudillos dañados

Según ha podido saber este periódico, y como relataron varios testigos de los hechos, los cuatro presuntos agresores no iban solos, sino acompañados por dos chicas, aunque ellas no participaron en los ataques. Tras ser identificados por las víctimas, dos de los autores fueron detenidos pero los otros dos quedaron en libertad por no considerar la Policía que su intervención en los hechos estuviera acreditada, y eso a pesar de haber sido claramente señalados por alguna de las víctimas y por testigos y tener ambos erosiones en los nudillos. Uno de ellos ni siquiera pudo ser identificado, ya que no llevaba documentación encima.