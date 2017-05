Cuatro detenidos por el robo de droga de la Subdelegación de Cádiz en 2012

Cuatro personas fueron detenidas el pasado jueves por su presunta relación con el robo de 290 kilogramos de droga del depósito oficial de la Subdelegación del Gobierno en Cádiz en octubre de 2012. Según las investigaciones, la banda envió el cargamento a Escocia por vía marítima a las pocas horas de un golpe que ha traído en jaque a la Policía Nacional durante cuatro años y medio.

La Interpol descubrió su rastro hace algunos meses gracias a los análisis que el Departamento de Sanidad del Ministerio del Interior realiza a los alijos y que no sólo ofrece datos sobre su pureza sino también sobre los precursores que se utilizan para su corte. Desde un principio los agentes de la UDEV que se hicieron cargo de la investigación tuvieron claro que los ahora detenidos no eran más que peones de una organización criminal a gran escala que también estaría detrás de los robos a los depósitos de droga de Málaga y Sevilla. Sobre todo les interesaría la cocaína, ya que el hachís casi sería una propina para el grupo especializado en robos por butrón que durante más de cuatro horas acabó por cometer el sonado golpe. El robo causó una gran polémica porque no sólo puso en cuestión las casi nulas condiciones de seguridad que tenía el depósito, donde ni siquiera saltó la alarma, sino porque el tiempo fue pasando sin que se produjera su esclarecimiento. La operación sigue abierta y no se descaran más detenciones.

La banda también tenía conexiones en la capital de España. De hecho, agentes de la UDEV se desplazaron a Madrid, donde detuvieron a uno de los implicados que posteriormente fue trasladado a Cádiz para declarar ante el juez. En la operación, además de abundante material, se han intervenido dos coches. Un Toyota Corolla verso gris, con placas de matrículas falsas y cuyo robo fue denunciado en Madrid, y un Toyota Rav4.