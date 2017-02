Una diputada de Ciudadanos denuncia que el partido la ha apartado por "discrepar"

La diputada andaluza de Ciudadanos María del Carmen Prieto denunció, a través de las redes sociales, que su grupo parlamentario la "coarta" desde hace meses por "discrepar" con la dirección, que ejerce Juan Marín. Prieto, se había mostrado crítica con las últimas decisiones de Albert Rivera y formaba parte de las corrientes críticas. Asegura que su grupo le ha quitado competencias por no estar en sintonía con las decisiones tomadas por la formación naranja, concretamente con su apoyo recurrente al PSOE.

"Es un ordeno y mando", afirmó la parlamentaria por Málaga, quien aseguró que Ciudadanos siempre apoya a los socialistas "cuando se ataca al núcleo del PSOE". Prieto reveló incluso haber recibido presiones para votar a iniciativas socialistas "antes de poder leer las leyes". Concretamente, se refirió a los debates sobre la Ley de Participación Ciudadana -a la que IU presentó un texto alternativo- y los proyectos legislativos de PSOE y Podemos sobre lucha contra la discriminación y reconocimiento de derechos del colectivo LGTBI.

"Me han ido alejando de un grupo donde hay cero autocrítica", señaló Prieto. Se refiere a que, en octubre fue relevada como portavoz de Ciudadanos en la comisión de Empleo. Además, la pasada semana también perdió la portavocía en Igualdad y las vocalías en Medio Ambiente y Agricultura. En esta última, asegura, hacía las veces de portavoz en sustitución de su compañera Marta Bosquet, dedicada casi íntegramente a su labor en la comisión de los cursos de formación.

El portavoz adjunto y secretario general del grupo parlamentario de Ciudadanos, Sergio Romero, explicó ayer que Prieto "no acude a las reuniones de grupo desde hace más de dos meses. Si no cumples con tus responsabilidades, la dirección puede someterte a un cambio de funciones", añadió el número dos de Juan Marín, quien sugirió a Prieto que abandonase el grupo si no se siente representada por el partido.