La ex directora de Urbanismo de Granada seguirá en el caso Nazarí

La ex directora de Urbanismo de Granada, Maria Paz Spínola, se mantendrá por el momento en la lista de los invertigados en el caso Nazarí, que trata de esclarecer la supuesta existencia en el Ayuntamiento de la capital de una "trama criminal" de corrupción durante el gobierno del ex alcalde José Torres Hurtado. La juez instructora ha rechazado exculpar a esta funcionaria municipal al considerar, entre otros motivos, que "no han concluido las distintas diligencias de investigación" que se han acordado.

Spínola, que ocupó uno de los puestos de mayor responsabilidad en el área de Urbanismo, había pedido el pasado 13 de marzo al Juzgado de Instrucción 2 el sobreseimiento de esta causa respecto a ella, lo que en la práctica significaría quedar al margen de la quincena de investigados. Su abogado expuso que "no existe suficiente prueba de cargo" contra ella.

La juez no atiende su petición de no ser investigada tras su declaración voluntaria

Esto ocurrió poco después de que Spínola declarase voluntariamente en el mismo Juzgado para tratar de aclarar los detalles de su participación en los expedientes urbanísticos que se están investigando en este caso. En particular, la ex directora de Urbanismo aportó documentos y detalles sobre su actuación y los informes firmados relativos a la ordenación del Cerrillo de Maracena (Palacio de Hielo) y las construcciones previstas por el empresario Roberto García Arrabal en el equipamiento deportivo del Campus de la Salud.

Esta declaración era la segunda que prestaba Spínola, que ya había pasado por el juzgado en mayo del año pasado durante la ronda de comparecencias de todos los investigados. A su petición de sobreseimiento para quedar fuera del proceso de investigación, la juez ha contestado con un auto en el que le recuerda que los informes policiales que constan en la causa exponen su "presunta participación" en los "distintos hechos delictivos que son objeto de investigación".