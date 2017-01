Los ecologistas denuncian la desprotección del Campo de Gibraltar

La organización Verdemar-Ecologistas en Acción del Estrecho de Gibraltar alertó ayer que ni la Junta ni los ayuntamientos gaditanos de Los Barrios y de San Roque "están a la altura para proteger a la población ante un accidente químico". La organización denunció esta situación un día después de que se produjera un incendio en la factoría de Acerinox en Los Barrios, que extendió "humaredas de químicos" por las poblaciones de Guadarranque, Puente Mayorga, Campamento (San Roque) y La Línea.

Tras este incidente Verdemar-Ecologistas en Acción del Estrecho de Gibraltar censuró que "a lo largo de estos últimos años" las administraciones "han caído en manos de estas industrias contaminantes poniendo a sus ciudadanos en el precipicio", expuestos "diariamente a la contaminación industrial y con un peligro potencial de morir ante un accidente químico".

El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, replicó a Verdemar-Ecologistas en Acción afirmando que el incendio "no fue muy grave". No obstante, añadió que no se puede acusar a la Junta de "mirar a otro lado", ya que la empresa ha tenido distintas sanciones en los últimos tiempos. Fiscal se quejó de que se haya acusado a la Junta de "cierto relajamiento con esta empresa", ya que "estamos siempre vigilante".