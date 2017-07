El embajador británico descarta la cosoberanía de Gibraltar

El embajador de Reino Unido en España, Simon Manley, reiteró ayer que desde el Ejecutivo británico no se contempla la opción de un estatus de cosoberanía de Gibraltar con España después de que se concrete la salida británica de la Unión Europea. "La opinión del pueblo gibraltareño es muy clara y vamos a respetar su voluntad", indicó Manley, quien destacó que el Gobierno de Theresa May no va a "negociar un estatus que no es querido" por esa población y apostó por "trabajar por la prosperidad y la seguridad de toda la zona".

El pasado día 22, Ildefonso Castro López, secretario de Estado de Asuntos Exteriores y número dos del Ministerio de Alfonso Dastis desde el pasado mes de enero, admitió en el Senado español que la fórmula planteada por España de compartir la soberanía del Peñón nunca ha pasado al plano diplomático. "No ha habido ningún contacto ni formal ni informal", dijo, para sentarse a hablar de la famosa propuesta resucitada por el anterior responsable de Exteriores, José Manuel García-Margallo, en febrero de 2016.

Ayer, Manley calificó de "muy impresionante" las relaciones que se dan entre Gibraltar y la zona de la costa andaluza que lo rodea, "un intercambio social, económico y cultural, intercambios diarios entre andaluces que trabajan cada día en Gibraltar y gibraltareños que viven en Andalucía". El embajador manifestó que mantiene una "muy buena relación" con el ministro principal del Peñón, Fabian Picardo, y defendió en el encuentro que los contactos en esta materia con la UE deben pasar por "mirar hacia los ciudadanos" y "garantizar el futuro de su trabajo".

El diplomático también se refirió a la posibilidad de dar "marcha atrás" en el proceso de salida de Reino Unido de la Unión Europea, opción que rechazó antes de argumentar la "gran tradición democrática" de las islas y el "profundo respeto por la opinión del público". "Hay otros países que han tenido una consulta y que han cambiado su opinión después", comentó Manley, quien destacó que entre los principales partidos británicos ninguno llevaba en su programa electoral la permanencia en la UE, aunque sí la concreción de unas relaciones "estrechas" en el futuro.

Según Manley, "sería un camino peligroso" no aplicar la voluntad expresada por los británicos en el referéndum de hace un año y resaltó las singularidades de Reino Unido: "Tenemos nuestra propia cultura y nuestra propia historia". "Entiendo que para muchos españoles es una lástima que salgamos y que es difícil de entender por qué salimos con el éxito que hemos tenido con la Unión Europea y con España", aseguró el embajador británico.