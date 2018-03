Los embalses andaluces ya están mejor que en 2017

Los embalses andaluces han superado el déficit hídrico que provocó una sequía que se da por acabada. Al día ayer, el conjunto de los pantanos de la comunidad se situaba al 59,4%, por lo que es previsible que los datos superen el 60% este miércoles. Son 7.081 hectómetros cúbicos almacenados, lo que garantiza el consumo humano y el de la agricultura, aunque hay algunas zonas de Málaga y Almería que aún presenta una situación preocupante. En 2017, elm porcentaje en esta fecha era del 57,7%.

La temporada de riegos no corre peligro, ya que hay agua embalsada y los campos han recibido bastante lluvia para las siembras. En algunas zonas, como en Granada, el problema ha sido el de desembalse no programado que ha arruinado las cosechas de espárragos. Por provincias, Sevilla y Huelva son las que tienen los embalses más llenos, con algo más del 80% en los dos casos. Cádiz se sitúa al 69%. Hay que tener en cuenta, no obstante, que Córdoba y Jaén cuentan con mayor capacidad de regulación, de ahí que los porcentajes sean inferiores. De todos modos, el tren de borrasca ha sido especialmente fuerte en la zona occidental de Andalucía. En Grazalema ya llevan medidos 1.550 litros por metro cuadrado.

Hace una semana, la Consejería de Medio Ambiente decidió dejar en un cajón el decreto de sequía. La Junta gestiona todas las pequeñas cuencas de la comunidad, tanto las atlánticas como las mediterráneas. La del Guadalquivir pertenece a la administración central.