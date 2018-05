"Ser emprendedor es tener una buena idea y valentía"

Internet se ha convertido en una gran plataforma de licitación pública. Cientos de organismos de todo el mundo publican en sus respectivos perfiles online concursos públicos, convirtiendo a la red de redes en un potente nicho para encontrar oportunidades de negocio. Sin embargo, depurar o filtrar esta información es una labor tediosa, complicada y consume muchísimo tiempo. Hace unos meses, Desirée Tortosa, emprendedora malagueña, tuvo la ocurrencia de idear Tendersweb, una plataforma de información práctica a los usuarios sobre contratación pública internacional. Con esta propuesta, Desirée Tortosa participó en la I edición de Innovation Talks 8x8, donde quedó finalista.

Los antecedentes. Cuando Tendersweb era solo un plan de empresa ganó la primera edición de European Coworkings en septiembre de 2016. Gracias ello, la creadora del proyecto pasó un mes en la incubadora de empresas de Charleroi, en los alrededores de Bruselas (Bélgica). Desirée mejoró el plan de negocio junto a especialistas en emprendimiento y startup, en cuestiones de definición del modelo de negocio, comunicación del proyecto, cuestiones de copyright y ayuda a búsqueda de financiación.

Digitalización "Estamos en un mundo en plena transformación y hay que adaptarse al cambio para avanzar"

Ahora ha llegado a Innovation Talks 8x8 para dar un nuevo impulso a su proyecto. "El hecho de que dos empresas como Grupo Joly y BBVA promocionen este tipo de eventos y nos den a conocer supone un revulsivo para seguir apostando por nuestros proyectos", aseguraba Desirée el día de la final donde tuvo que exponer y defender su iniciativa ante el jurado y ante sus rivales en el concurso.

Para esta empredendora de Málaga, abrir la puerta que supone Tendersweb es hacerlo a las oportunidades que nos dan las nuevas formas de relacionarnos gracias al desarrollo de la digitalización. Adaptarse a esta realidad, a la era de las nuevas tecnologías, es tanto una oportunidad como una obligación para la que quiere ser una empresa próspera. "Tenemos que tener en cuenta que estamos en un mundo en plena transformación y es fundamental adaptarse al cambio para poder avanzar. Estar al día de la innovación y de la mano del desarrollo tecnológico son aspiraciones de cualquier empresa".

"Emprender es lo que siempre he visto en mi familia y lo que quiero hacer yo"

Además, el emprendedor ha de reunir otras características: "no tener miedo, tener aptitudes de liderazgo, valentía, conocimiento del mercado, ser comunicativos, tener buena idea de negocio, saber defenderla y buscar la financiación que necesita. Además, "ha de conocer su competencia, definir el mercado, valorar cuestiones de estrategia empresarial y ganar terreno para lograr prestigio. Por eso este tipo de eventos que te dan a conocer tienen mucho valor", añade Desirée, miembro de una familia emprendedora. "Es que que siempre he visto y lo que siempre he querido ser", asegura.

Sobre Tenderweb. Tendersweb, de Málaga, es una plataforma de contratación pública internacional. Proporciona a las empresas información práctica sobre oportunidades de negocios a través de la contratación pública internacional, o concursos públicos internacionales. También es un espacio donde consultores, bid managers y expertos pueden compartir conocimientos sobre este campo.

"Este tipo de eventos, que te dan a conocer, aportan mucho valor y ayudan a forjar el prestigio"

Las ventajas que presenta un servicio de estas características son varios y de gran valía para la empresa, ya que no pierde oportunidades relevantes en el mercado internacional.

Tal y como Desirée explica, existen contratos para todo tipo de sectores, desde contratos de obras e ingeniería, suministro de todo tipo de productos (desde maquinaria pesada, medicamentos, material medico y quirúrgico, material educativo, alumbrado, etc) hasta servicios de asistencia técnica, evaluaciones mediambientales, evaluación de políticas públicas, etc.

Su idea también ofrece una oportunidad extraordinaria para la internacionalización de la empresa andaluza, "ya que las oportunidades de negocio que publicamos no requieren que la empresa esté representada en el país donde se ejecutará el contrato", aseguraba Desireé en la presentación de su candidatura. También supone un ahorro de tiempo, ya que las empresas delegan la tarea de encontrar los concursos públicos mientras realizan hacer otras actividades de más valor añadido. La suscripción a este servicio conlleva un ahorro de dinero, ya que si una empresa quisiera contratar a una persona para que se encargase directamente de esta tarea, el coste le supondría de 10 a 20 veces más.