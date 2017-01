El fiscal cree que el empresario cordobés Rafael Gómez evadió impuestos intencionadamente

Hoy está previsto que concluya el juicio contra el empresario y fundador y ex concejal de Unión Cordobesa (UCOR) en el Ayuntamiento de Córdoba, Rafael Gómez, y sus cuatro hijos por cometer, supuestamente, varios delitos contra la Hacienda Pública al evadir el pago de varios tributos. Ayer arrancó la sesión de conclusiones en la que la Fiscalía afirmó que en la forma de proceder de Gómez y sus hijos existió "dolo", es decir, voluntad de hacer lo que se estaba haciendo.

El representante del Ministerio Público se basó en la "ignorancia deliberada y confianza ciega" con la que habrían actuado los cinco acusados e insistió en la visión de conjunto que aplicará la Fiscalía para entender los diez delitos de los que se les acusa. Con todo ello, el fiscal insistió en la técnica común de "acogerse a la tesis de la ignorancia" algo que, añadió, "es un hecho sociológico que no es nuevo". Es más, puso como ejemplo frases tales como "no sabía nada, firmaba todo lo que me ponían por delante" o "yo no sé lo que es el IRPF".

Considera al ex edil el "director orquesta" de la trama y rechaza que estuviera "al margen"

Para el Ministerio Público esa ignorancia era "deliberada", es decir, se evitaba conocer aún pudiendo hacerlo. Ahí es donde la Fiscalía entiende que hay dolo y donde insiste en que "existe un deber de conocer", y se remitió a la sentencia que condenó al futbolista del Barcelona Lionel Messi a 21 meses de cárcel por fraude fiscal (comportamiento que comparó con el del empresario).

Sobre Gómez, el fiscal lo calificó como el "director de orquesta" o "el líder", por lo que "no es concebible que estuviera al margen de las cuestiones de los tributos". Para el Ministerio Público, nada de lo que ocurrió en las tres sociedades donde se han observado prácticas fraudulentas y que pertenecían a Gómez "le era ajeno". En cuanto a sus hijos afirmó que no estaban en la toma de decisiones, pero sí tenían acceso a la información y aludió a una declaración de uno de ellos en las que manifestó que "no preguntaba porque no quería saber, no le interesaba". Dedicó un apartado especial para la única hija, Esther Gómez, cuyo supuesto desconocimiento le pareció más "llamativo" ya que ésta estudió Derecho, lo que el fiscal entiende que debería haberle dado una serie de conocimientos acerca de los asuntos tributarios. Por ello, la Fiscalía calificó la actitud de los hijos de "indiferencia tan grande" que "no cabe más que pensar que han actuado por dolo".

"Se puede ser emprendedor, crear riqueza y pagar, pero no ha sido así", entendió el fiscal que comparó el dinero defraudado (53 millones de euros) con la sexta parte del presupuesto del Ayuntamiento de Córdoba, tres veces más que el de Montilla o 120 kilómetros de autovía. Por ello, la Fiscalía mantiene la petición de 40 años de cárcel para Gómez y 18 años y tres meses para cada uno de sus hijos.