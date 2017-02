El empresario cordobés Rafael Gómez es condenado a cinco años de cárcel por fraude fiscal

Cinco años y tres meses de cárcel más una multa que roza los 112 millones de euros. Esta es la suma de las penas que el Juzgado de lo Penal número tres de Córdoba ha impuesto al empresario Rafael Gómez por delitos contra la Hacienda Pública tras dejar de pagar lo correspondiente al impuesto de sociedades de sus empresas Arenal 2000 y Arenal 2001 durante el año 2006. Por el primero de estos delitos el magistrado Miguel Ángel Pareja ha condenado a Gómez a dos años y nueve meses y por el otro, a dos años y medio. Además, el juez también entiende que el fundador de Unión Cordobesa es "responsable civil directo" por el daño causado a Hacienda y lo condena a indemnizar a las arcas públicas con cantidades de 25,6 millones y 3,2 millones de euros.

La petición de la Fiscalía se reduce en 34 años y siete meses. El Ministerio Público solicitó una pena de cárcel para el ex concejal de 40 años. La razón es que a Gómez se le ha condenado sólo por dos delitos, frente a los 11 que le atribuía la Fiscalía.

Los cuatro hijos son absueltos porque, según la sentencia, eran "meros trabajadores"

De la misma forma, el juez ha absuelto a los cuatro hijos de Gómez al entender que éstos eran "meros trabajadores" mientras que el padre era el que "realmente gestionaba y controlaba todas las empresas del grupo familiar". El juez considera demostrado que quien tomaba las decisiones y "llevaba las riendas del grupo" era Gómez. Los cuatro hijos (Rafael, Esther, José María y Manuel Gómez Serrano) se enfrentaban a 19 años y tres meses de cárcel cada uno.

En todo caso, la defensa de Gómez recurrirá la sentencia en sus partes desfavorables dado que la misma no es firme. Así lo anunció ayer el propio ex concejal del Ayuntamiento tras conocer la decisión del juzgado, momento en el que aseguró que no ha hecho "nada" y que se siente "tranquilo". Gómez afirmó además que "sabía perfectamente que los dos que me han llevado a esto tienen un poder", sin detallar en ningún momento a quien se refería. Fiel a un estilo directo, el carismático constructor manifestó que su opinión acerca de todo el caso es "sencilla" porque "los que me han llevado a esto se sabía ya en cierto modo que había que acabar con Rafael Gómez por las envidias de las competencias".