El empresario que simuló besar a Teresa Rodríguez no va a declarar

El empresario y ex vocal de la Cámara de Comercio de Sevilla Manuel Muñoz Medina compareció ayer ante la juez que lo investiga tras ser denunciado por la Fiscalía por los hechos ocurridos el 20 de diciembre de 2016 cuando el empresario se "abalanzó" sobre la coordinadora de Podemos, Teresa Rodríguez, y simuló besarla.

La juez de Instrucción número 11 de Sevilla, Cristina Loma, había citado a declarar nuevamente este martes al empresario a petición de su propio abogado, pero finalmente no se produjo la comparecencia. El letrado José Manuel García-Quílez, había solicitado el aplazamiento de la declaración porque a la misma hora tenía que asistir al juicio que se está celebrando en la Audiencia de Sevilla contra el ex presidente del Betis Manuel Ruiz de Lopera.

La juez asegura que "no ha lugar a la suspensión interesada" por cuanto "no se acredita que el letrado solicitante asista a las sesiones ante la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla". Además, asevera que la nueva declaración del empresario ha sido solicitada por su propio abogado, "por cuanto este órgano cumplió con el trámite de oír en declaración al investigado", de forma que "es la parte solicitante la que tiene interés en una nueva declaración y debe facilitar su práctica, y no al contrario, debiendo mantenerse el señalamiento acordado".