Son las esperas

La espera desespera. Y es que si hay una palabra que define la situación actual por la que pasan los usuarios del SAS en la provincia de Almería es precisamente la espera. El problema, tal y como además han destacado los distintos colectivos sanitarios, comienza en la Atención Primaria. Cualquier usuario que llame para pedir una consulta con su médico de familia, ésta no podrá ser atendida al menos hasta pasada una semana. La situación acentúa en las consultas para las especialidades, donde actualmente, y tal y como han desvelado fuentes del Complejo Hospitalario Torrecárdenas de Almería que tienen acceso al sistema informático, hay largas listas de espera en especialidades como neurología, cardiología o traumatología, con citas incluso para dentro de 15 meses.

Donde también hay que esperar, y especialmente en los meses de invierno, es en los servicios de urgencias. Tanto de los centros de salud, como de los hospitales. En estos últimos, los sindicatos han insistido en que a la falta de profesionales se suma la falta de camas hospitalarias, que consideran más que insuficiente para la actual población almeriense. El PP ha cifrado en 600 el número de camas que serían necesarias para poder atender a la demanda. Continuando con las esperas, las cirugías no se salvan tampoco, y según ha denunciado recientemente la Marea Blanca de Almería "ya estamos trabajando en la elaboración de informes que van a poner de manifiesto cual es la situación real de todas las listas, y como se manipulan para que esto no sea visible para los usuarios". Todo el déficit que sufre la sanidad en la provincia, "se solucionaría con la contratación de más profesionales" a juicio del Sindicato Médico. "Sería necesario estudiar con detalle la situación actual de las diferentes especialidades y tratar de contratar a los profesionales que sean necesarios para poder hacer frente a la demanda de los usuarios del sistema público". El sindicato ha subrayado que "esta petición la llevamos realizando desde hace años, sin que de momento nos hayan escuchado". A los sindicatos profesionales se ha sumado recientemente la Marea Blanca. Un colectivo integrado por todas aquellas personas preocupadas por conseguir los mejores servicios sanitarios públicos de calidad para la provincia de Almería, tal y como ha destacado uno de sus portavoces, Fernando Plaza, quien ha incidido en "la manipulación de las listas de espera", así como en la "mala gestión" de las camas hospitalarias, "para lo que se tienen que hacer conciertos externos con clínicas privadas. Un hecho que pone de manifiesto que las camas con las que cuenta el sistema público no son suficientes y hay que recurrir a la privada". El recorte de un 5% en las plantillas de profesionales, así como "el futuro incierto del Hospital Materno-Infantil, sin presupuesto asignado por la Junta, y sin saber cuando abrirá sus puertas completamente dotado tanto de recursos materiales como humanos", son las principales reivindicaciones de este nuevo colectivo.