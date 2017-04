Ni el favor de Jesús El Rico puede contra la corrupción

Después de 160 años, el Gobierno rompe la tradición y no permitirá que la cofradía malagueña de Jesús El Rico libere el Miércoles Santo a un preso. El Consejo de Ministros descartó ayer al candidato por estar involucrado en un delito vinculado con la corrupción pública. El Ejecutivo no concede la medida de gracia a condenados por delitos graves, violencia de género y corrupción.

La ausencia de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno El Rico y María Santísima del Amor en la relación de entidades vinculadas a indultos en Semana Santa publicada al término del Consejo de Ministros causó primero incredulidad y después conmoción. La memoria local no alcanza a recordar ningún episodio de estas características en esta tradición centenaria.

La "solución intermedia" pasa por permitir a otro preso ir a la procesión y ser indultado después

Fuentes de Instituciones Penitenciarias explicaron ayer que la cofradía cursó, como todos los años, la petición a la cárcel para promover la liberación de un preso el próximo Miércoles Santo, acto capital de ese día al que suele asistir el ministro de Justicia. Esta solicitud pone en marcha el procedimiento para elaborar una terna. En una primera fase, la prisión selecciona una serie de candidatos y los remite a la Audiencia Provincial de Málaga. Es la autoridad judicial quien, en atención al perfil de cada recluso propuesto, selecciona una terna que remite al Ministerio de Justicia, junto a preceptivos informes a favor o en contra del indulto del tribunal dictó la condena y de la Fiscalía.

¿Por qué el Gobierno no ha estimado a ninguno de los candidatos? Las fuentes ministeriales no quisieron entrar en los detalles concretos. Simplemente subrayaron que "durante los últimos años la política de indultos está siendo más restrictiva. Se está aplicando en casos contados. La cifra de indultos ha bajado". El freno a esta medida de gracia está en relación con las críticas recibidas con anterioridad por el Ejecutivo a causa del generoso uso de esta medida.

Las fuente del Ministerio de Justicia indicaron que cada indulto se decide de forma muy individualizada, atendiendo el tipo de delito, las circunstancias en la que se produjo, el tiempo que resta de condena al penado y las circunstancias personales y familiares en las que se encuentra. También se tienen en cuenta circunstancias como su capacidad de reinserción social.

Otras fuentes, sin embargo, precisaron que el candidato a recibir el perdón había sido condenado por un delito vinculado con la gestión de dinero público, de ahí que el indulto no se haya concedido. No obstante, no ha sido el único caso que se ha producido en España. El Consejo de Ministros de ayer también dejó fuera las peticiones de gracia vinculadas a las tradiciones de Semana Santa que habían formulado siete cofradías y hermandades, entre ellas dos de Jaén y una de Granada. En Andalucía, la tradición de liberar a un preso sí se producirá en Sevilla a petición de la Hermandad de la Trinidad.

La conmoción causada por la decisión del Consejo de Ministros de no aprobar ningún indulto vinculado a la Cofradía del Rico, que supone de facto la supresión de uno de los actos más significativos del Miércoles Santo y el fin de una tradición de profundo arraigo, provocó la reacción del Subdelegado del Gobierno para tratar de hallar una solución intermedia. Hoy está previsto que se reúna con representantes de la hermandad, la Audiencia de Málaga, la Fiscalía e Instituciones Penitenciarias para tratar de hallar una "solución intermedia".

Esa alternativa consiste en seleccionar de urgencia a un recluso de la Prisión Provincial de Alhaurín de la Torre que cumpla todas las cond iciones para acceder al tercer grado, de modo que pueda participar en la procesión de Jesús El Rico. El compromiso de las autoridades consistiría en que su indulto fuese tratado en el próximo Consejo de Ministros. La solución debe ser aceptada por todas las partes, incluida la cofradía.