La fiscal jefe ve que hay "armas suficientes" contra los delitos de odio

La fiscal Superior de Andalucía, Ana Tárrago, recalcó ayer que gracias a la última reforma del Código Penal existen "armas más que suficientes" para atajar y exigir responsabilidades a las personas que "se saltan las reglas del juego y que van a atacar a la igualdad y a favor de la discriminación". Tárrago se pronunció de esta manera antes de participar en la inauguración de las Jornadas sobre delitos de odio inauguradas en el Colegio de Abogados de Almería, donde sostuvo que no se trata de una "materia delincuencial que deba preocupar porque dé unos datos estadísticos exagerados". "Eso, entiendo que nos deberíamos alegrar todos", subrayó.

Tárrago aseguró que no es una delincuencia que "preocupe" desde la Fiscalía General del Estado y agregó que si no prosperan muchas de las denuncias es "porque no hay relevancia penal suficiente para que se puedan catalogar como infracciones penales de delito discriminatorio". "Sobre todo las denuncias que puedan llegar en las que hay una incitación al odio en redes sociales, también delitos en los que haya una discriminación por razón u orientación sexual, o por ideas religiosas, eso es lo más común", señaló al ser interpelada por los casos más comunes en Andalucía.

La fiscal Superior de Andalucía se mostró contraria a hablar en general de cuándo se produce un delito de odio y más partidaria de valorar cada denuncia cuando se detecta para comprobar si se dan los datos necesarios, tanto los objetivos como los subjetivos, para ver si ha habido una infracción penal o no."Hay que ver la relevancia e indicios que hay, que consten en esas quejas que recibimos", destacó Tárrago.

Sobre el perfil del autor de un delito de odio, la fiscal jefe señaló que es "muy variado" y que va por "rachas", pero que se trabaja para "examinar datos estadísticos para saber dónde se puede trabajar y atajar mejor".