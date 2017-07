Otra forma de ver el Diario

Una exposición accesible para las personas ciegas

Una de las grandes apuestas planteadas por el comisario de la exposición, José Antonio Hidalgo, a la hora de diseñar la muestra ha sido que ésta sea accesible a personas con problemas visuales. "Siempre que se ha organizado una exposición en la ciudad, las personas ciegas no han podido disfrutar de ellas. Ahora hemos logrado la colaboración de la ONCE y de su director de zona, Alberto Ríos, convirtiendo la exposición del 150 aniversario de Diario de Cádiz en una de las pocas de todo el sur del país accesible para este colectivo". Desde la ONCE se destaca este esfuerzo de Diario de Cádiz, evidenciando que ni exposiciones y museos de Andalucía están preparados para atender a estos ciudadanos. Cada panel va acompañado por un código QR, a través del cual se puede escuchar el relato de lo escrito en cada uno de ellos. Igualmente, en las escaleras del Museo se han instalado una franja guía a la vez que se han tapado zonas (bajo las escaleras o las vitrinas) con riesgo de tropiezo.