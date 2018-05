El futuro de los puertos pasa por la sostenibilidad

Una nube naranja flota sobre las ciudades cada noche más allá de nuestros ojos. La polución o el peligro sobre la biodiversidad son dos hechos que constatan que la contaminación es una realidad que se ha asentado en muchos puntos del planeta y que está haciendo "irrespirable" la vida. Al plantear este panorama, lo primero que esbozamos son millones de coches en largas avenidas con un clima asfixiante o altísimas chimeneas de humo blanco ascendiendo hacia el cielo, pero la realidad va mucho más allá: hay una gran parte de esta lucha que no se juega en tierra firme, sino en el mar.

El 40% de las exportaciones que se hacen en Andalucía son vía marítima. Un gran portacontenedor, quemando un tipo de combustible común -que contenga un 3% de azufre-, emite el mismo volumen de óxidos de azufre (SOx) que 50 millones de coches de combustible diésel. Es decir, el doble de todos los automóviles que hay en la actualidad circulando por España.

Estas cifras son sólo un par de las que ayer se pusieron sobre la mesa en Málaga, en un seminario que, bajo el título de Smart Ports. Gestión energética de puertos andaluces, reunió a decenas de especialistas en un intento de abarcar el binomio que se establece en estos puntos: la conciliación entre el indudable carácter industrial con la necesidad de disminuir el impacto contaminante que produce la actividad portuaria.

El transporte marítimo es el medio más eficiente, en palabras del director general de la Fundación Gas Natural Fenosa, Martí Solà, pero también es el responsable del 15% de las emisiones globales de óxidos de nitrógeno (NOx), de hasta el 8% de las emisiones de SOx y del 2,5 % de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI). A ello se suma la presencia, aunque en menor medida, del dióxido de carbono (CO2) -agente incidente en el efecto invernadero- u otros contaminantes como partículas volátiles y el ozono. Se habla, por tanto, de miles de compuestos que están afectando negativamente a la biodiversidad y a la salud producidos por otros tantos de miles de barcos que están, constantemente, faenando en las aguas alrededor del globo.

El seminario celebrado ayer en el corazón del puerto malagueño quiso ser, además de una llamada de alerta a esta situación -que todos los ponentes ratificaron-, una búsqueda activa de alternativas al uso de este tipo de energías que son tan necesarias como perjudiciales y, por tanto, una apuesta directa por la mejora de la calidad del aire. Respecto a este asunto, a juicio de Solà, "el desarrollo eficiente de los nodos portuarios será el principal camino para conseguir un desarrollo sostenible que asegure un futuro mejor", un porvenir compartido también por el presidente de la Autoridad Portuaria, Paulino Plata, y por el consejero de Empleo, Empresa y Comercio, Javier Carnero, quien no dudó en afirmar que "el uso eficiente de la energía es ya más que un reto, es una realidad". La Organización Marítima Internacional (IMO) ha establecido que a partir del próximo 1 de enero de 2020 no se podrán quemar combustibles con contenido de azufre superior al 0,5%, si no se dispone de unos filtros de limpieza de gases o scrubbers. Ante la proximidad de esta fecha, y con el cálculo de ventajas y prejuicios resuelto, para José María Ruiz Antón, responsable de Desarrollo de Bunkering de Gas natural licuado en España y Portugal de Gas Natural Fenosa Natural Fenosa, el gas natural licuado (GNL) es la opción más eficiente. "Es una alternativa real, viable y madura", dijo ayer.

En su opinión, España no debería de "perder la oportunidad" de ser líder en el sector del GNL ya que se trata del país de Europa, afirmó, con mayor volumen de almacenamiento. España cuenta a día de hoy con ocho plantas de regasificación -instalaciones donde el gas recupera su estado gaseoso.

No muy lejos de esta línea, el director general de ventas de Wärstsilä Ibérica, Josu Goiogana, consideró que "es un gran error" seguir construyendo barcos sin gas natural. "Debemos replantearnos la cultura de la industria marítima. La tecnología inteligente puede brindar muchas oportunidades, pero desde un enfoque holístico y sistemático que no sólo dependa de la tecnología, sino también de la colaboración efectiva de todos los agentes y un marco regulatorio global integral", defendió.

Y en ello, dijo el director de Financiación y promoción de Actuaciones Energéticas de la Agencia Andaluza de la Energía, Cristóbal Sánchez, está la Administración autonómica. "Debemos buscar un sistema energético basado en la eficiencia y en el uso de las renovables", valoró el ingeniero industrial de formación, para quien el reto está en situar los sectores de energías renovables como "motor" de la economía andaluza.

Uno de los primeros pasos para lograrlo es, a su juicio, que cada puerto encuentre su propia identidad, de la que deberá derivar un sistema de gestión energética propio. "No se puede cambiar un Puerto de la noche a la mañana, pero tenemos que ir asentándonos", ya que, completó el director de la Agencia Andaluza de la Energía, Aquilino Alonso, encargado de la clausura, "los Puertos son espacios de innovación y lo deben ser aún más en el futuro para conseguir un país más sostenible y de mayor calidad".