"Tengo ganas, me encanta ganar"

“Tengo fuerza, tengo ilusión, tenga ganas, me encanta ganar, eso va de suyo, lo que quiero es un PSOE fuerte que gane las próximas elecciones”. Susana Díaz rebosó el auditorio de la Fundación Once en Madrid, y no sólo de acento andaluz. Fue presentada por un alcalde catalán, Dante Pérez, regidor de un pequeño pueblo de Lérida, Guimenells, el único de colonización de esta provincia. Y le siguió una alcaldesa del Bierzo y otra de La Mancha, todas de pueblos pequeños, todos muy socialistas, el acto tuvo a veces ese aire del viejo PSOE que ganaba en las urnas precedido del éxito en los ayuntamientos. La convocatoria, como tal, fue un éxito, aunque si alguien esperaba el anuncio, el santo advenimiento del que habla Pepe Bono, se equivocó, aunque el prólogo anticipa que la presidenta de la Junta se presentará a las elecciones primarias del PSOE. ¿Cuándo lo anunciará? Posiblemente, en marzo, poco después del 28-F, aunque ya hay algo seguro: después de este acto en Madrid, Susana Díaz no podrá echarse atrás.

En este mismo lugar arrancó en mayo de 2016 la segunda campaña electoral de Pedro Sánchez, con Rubalcaba y Zapatero, y hubo menos gente. Si se trataba de sacar músculo, el objetivo se conseguió. El ‘manager’ de la presidenta para estas elecciones primarias, Abel Caballero, alcalde de Vigo, sabe cómo cumplir este tipo de retos. Ahora sólo queda que la candidata in péctore lo anuncie de modo definitivo. “Si se trata de elegir entre los tres, lo tengo claro, ganará Susana”, comentaba el secretario de Organización del PSC en el Bajo Llobregat, un susanista en Cataluña que confía que la presidenta recupere en su comunidad la popularidad que mantuvo hasta hace sólo unos meses. Hasta la defenestración de Pedro Sánchez como secretario general en octubre, la presidenta andaluza era una de las dirigentes más populares del PSOE, sino la más, pero en la gatera de aquel día en Ferraz se dejó mucha piel. Se trata, según sus colaboradores, de ir recuperándose a partir de ahora, de vencer lo que ellos llaman el “populismo” de los sanchistas, una suerte de movimiento contra lo orgánico dentro del propio partido.

Abel Caballero, que es como Susana Díaz este tipo de dirigentes socialistas que también gustan de otro tipo de populismos, que también flirtean con esos votantes del PP que a veces cambian de voto en algunas elecciones, no se anduvo por las ramas: “Sois lo mejor del socialismo en España, porque estáis con la gente… Susana, bienvenida a este acto de alcaldes y concejales, eres lo mejor que hay en este partido, eres lo mejor que hay en este partido”. Y lo repitió: “Susana, esto está petao, la próxima vez nos iremos a un campo de fútbol”. Del alcalde vigués partió organizar este acto como réplica al que el regidor de Dos Hermana, Francisco Toscano, le arregló a Pedro Sánchez en uno de los feudos del socialismo andaluz. El auditorio madrileño excedía de las 3.000 personas, unas 4.000 según la organización, de los que 1.000 eran alcaldes. “Yo soy alcalde y mi orgullo es haber sido ministro con Felipe González, y eso es lo que queremos: ser el PSOE de Felipe González, volver a ganar las elecciones, ser hegemónicos, y yo Susana te quiero decir, debemos unir la fuerza, el PSOE debe encontrar su rumbo, su senda, y eso es vital, y Susana eres lo mejor que tenemos en este proyecto, es una forma única de entender la política, eres capaz de lanzar un proyecto político y serio, y por eso nos encantas”, gritó Abel Caballero, que es viejo político y sabe cómo levantar al auditorio.

Según los organizadores, al acto fueron más de 1.000 alcaldes. Entre éstos, todos los socialistas de las capitales andaluzas (Huelva, Córdoba, Granada y Sevilla) más la de Ciudad Real, Palma de Mallorca y Aranjuez. Tampoco es que el PSOE cuente con muchos regidores en las capitales. Sí asistió el de Soria, claramente desmarcado ya del primer edil de Valladolid, Óscar Puente, uno de los puntales del pedrismo.Susana Díaz volvió a reivindicar el tipo de oposición, “oposición útil”, que el PSOE está haciendo ahora en el Congreso. “Hemos subido el salario mínimo –explicó-, hemos parado las reválidas, y sólo con 85 escaños, imaginaos cuánto vamos a hacer cuando volvamos a ganar las elecciones y volvamos a estar en el Gobierno de este país. Nosotros respetamos profundamente el resultado electoral, pero nos vamos a levantar”. El acto, claramente de precampaña, fue un estallido de ánimo para los alcaldes y militantes que hace tiempo que no participaban en un mitin tan emocional, sin un desarrollo de contenidos amplio, pero con un mensaje claro: queremos ganar y yo (ella) estoy dispuesto a ello. “¿Qué paso en 2003? Que ganamos en los municipios y después ganamos las generales al año siguiente, en 2004 con Zapatero. Siempre ha sido así”, zanjó.

Dante Pérez, alcalde de Guimenells, uno de los pocos pueblos de colonización de Lérida, se encargó de abrir el acto. La alcaldesa de Villagatón Brañuelas, Carolina López, de El Bierzo, “una militante que piensa por sí misma”. “Puesto a pedir, pediría un poco más de feminismo”. La alcaldesa de Villanueva de las Fuentes, María Dolores Fernández.