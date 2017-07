Un grupo de 'dj' acude al Defensor porque se les impide trabajar en Mojácar

Un grupo de seis dj han presentado una queja ante el Defensor del Pueblo de Andalucía por la "situación de discriminación laboral" que dicen sufrir por parte del Ayuntamiento de Mojácar (Almería). Sostienen que se les "ha negado" durante cinco años la posibilidad de trabajar en el municipio. Los demandantes aseguran en un comunicado que la alcaldesa de la localidad, Rosa María Cano (PP), es la "responsable directa de esta situación" al votar en contra de permitirles "trabajar como cualquier otro artista en el pasado pleno del Ayuntamiento realizado el lunes 10 de junio".

La queja trasladada al Defensor del Pueblo asegura que, "sin existir legislación municipal al respecto y tan sólo con un mandato verbal por parte de la Alcaldía, que es seguido a rajatabla por los agentes de la ley, se discrimina sistemáticamente al colectivo de dj", a los que no se deja "ni actuar en locales donde si se permiten la actuación a otro tipo de artistas".

Los firmantes de la queja afirman que el Ayuntamiento ha denegado "de forma discriminatoria" la licencia necesaria a los empresarios cuando han intentado contratarlos, aunque sostienen que sí la ha concedido cuando se trata de artistas de otro tipo. Asimismo, apuntaron queun grupo de catorce dj del municipio pidió una reunión con Cano para encontrar una solución. "No sólo no nos recibió. Dijo públicamente que no tenía que reunirse con nosotros y que no iba a permitirnos pinchar en establecimientos que no tuviesen licencia musical, pero sí lo permitiría a los demás artistas", afirman.