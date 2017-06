Un hombre mata a su bebé y da una paliza brutal a su pareja en Arcos

"Entrad y haced lo que tengáis que hacer". Con esas palabras recibió Isidro S. A., de 44 años, a los agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local que acudieron a la vivienda número 5 de la calle Adolfo Suárez, en el Barrio Bajo de Arcos de la Frontera (Cádiz). El hombre acababa de matar presuntamente por asfixia a su bebé, de ocho meses, y de agredir brutalmente a su pareja y madre del niño, Sara, de 31 años. Ésta tiene otra hija, de once años, fruto de otra relación. Isidro S. A. fue detenido por la Guardia Civil y pasará hoy a disposición judicial.

Los agentes llegaron avisados por los vecinos, que en algún momento de la madrugada no dejaron de oir golpes, gritos, llantos y mucho ruido procedente de la vivienda. Tras la denuncia de una vecina, miembros de la Policía Local acudieron sobre las seis de la mañana. No pudieron entrar en el domicilio pese a los requerimientos. Posteriormente, con la presencia también de la Guardia Civil, los agentes estuvieron dos horas esperando hasta que el hombre se decidió finalmente a salir. Fue entonces cuando les dijo "Entrad y haced lo que tengáis que hacer", según reveló la teniente de alcalde de Arcos, María José González.

Los policías entraron. En la vivienda encontraron al bebé en el suelo de una habitación y a la madre malherida como consecuencia de una paliza. Ésta fue trasladada al hospital comarcal Virgen de las Montañas, de Villamartín. Aunque se intentó reanimar al menor, resultó infructuoso.

Algunos testigos contaron que desde las cinco de la mañana se oían golpes y llantos debido a una pelea de la pareja. "Dicen que para que el niño no llorara más el padre le ha tapado la boca para silenciarlo. Y se lo ha cargado", dijo una de las vecinas de la pareja, mientras un juez del Juzgado de Arcos levantaba el cadáver del niño, que fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Cádiz, donde se le practicará la autopsia. Miembros de la Policía Judicial y el médico forense se personaron también en la vivienda para recabar pruebas que arrojen luz sobre este caso de violencia de género.

Ni los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Arcos ni la Guardia Civil tienen constancia de que el presunto asesino tuviera denuncias por malos tratos o una orden de alejamiento de su pareja. Sin embargo, algunos vecinos revelaron en el lugar de los hechos, que permaneció buena parte de la mañana acordonado por la Policía, algún capítulo referido al difícil trato que mantenían el hombre y la mujer.

Una testigo dijo a los periodistas que hace varios domingos se encontró a Sara, en plena calle, pidiendo auxilio. "Estaba en la calle pidiendo ayuda. Yo venía de hacer una compra y me dirigí a ella. Me dijo que él no la dejaba entrar en casa y que tenía al bebé dentro. Los vecinos dicen que han escuchado más de una trifulca en esa vivienda".

Otras versiones apuntaron que el padre era quien "se encargaba del crío" y quien estaba pendiente de él todo el tiempo. "Todavía no tenía ni los ocho meses de vida, le faltaban días", dijo una de las acompañantes de una de las abuelas del bebé, que se dirigió al lugar mientras sacaban el cuerpo del domicilio ante la mirada consternada de los presentes.

La familia era beneficiaria de ayudas de los Servicios Sociales municipales. La teniente de alcalde de Arcos, María José González, confirmó que no constaban denuncias de malos tratos que pudieran presagiar el terrible desenlace. La Policía Local sí cursó hace poco tiempo una denuncia por una supuesta bronca entre el detenido y sus suegros.

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, escribió en su cuenta de Twitter: "Horrorizada por el asesinato de un bebé en Arcos. Protejamos a nuestros menores, ellos son víctimas de la #ViolenciaMachista". El Ayuntamiento arcense decretó un día de luto tras expresar su repulsa contra la violencia familiar y de género. "Lucharemos contra ella y pedimos a los ciudadanos que la denuncien", emitió en un comunicado.