Una muestra homenajea en Córdoba a policías muertos en la lucha contra el terrorismo

Juan Antonio Cobos vivió los años de plomo en el País Vasco, uno de los peores y más trágicos momentos de la historia de España, y lo hizo como policía nacional. Por dos veces, este cordobés de 58 años sufrió dos atentados de la banda terrorista ETA. El primero en Bilbao, en 1986, víctima de un cóctel molotov que le quemó "todo el cuerpo". Tras superar ese atentado, fue víctima de otro en 1989, en el que murieron "tres artificieros tras intentar desactivar un coche bomba, al estallar me alcanzó y aún tengo metralla en la cabeza". Cobos fue uno de los agentes que ayer recibió una distinción en un acto que tuvo lugar durante la inauguración de la exposición La Victoria de la Libertad: la Policía Nacional contra el terrorismo, en el Oratorio de San Felipe Neri de Córdoba, una muestra que homenajea a los 188 policías nacionales asesinados en actos terroristas en España. Sus familias también recibieron ayer estas distinciones.

A la inauguración de la exposición acudieron el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, y el director general de la Policía Nacional, Gerardo López Iglesias. Éste aseguró que la exposición es "un homenaje a nuestros héroes". El terrorismo, apuntó, "ha sido una losa pesada sobre el deseo de vivir en paz y una amenaza constante; todos hemos estado en su punto de mira". Con su muerte, los tres policías cordobeses "pagaron un elevado tributo y la sociedad española debe mucho a estos héroes", anotó.

Por su parte, Nieto -ex alcalde de Córdoba- consideró "determinante y vital" el trabajo que desarrolla el Cuerpo Nacional de Policía. Para el que fuera regidor de la ciudad, en todos estos años de lucha contra el terrorismo hay que explicar que "sí que hay unos que son buenos y otros que son malos, aquí no hubo una guerra, no se puede ni igualar ni acercar a las víctimas y a los terroristas". Nieto subrayó que en este mismo periodo "hubo personas que quisieron lugar por la libertad de este país y otros que no". Por ello, "no se puede cerrar esta herida en falso porque la razón no está repartida, estará siempre del lado de las víctimas y de las fuerzas de seguridad del estado".