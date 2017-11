Un husillo, una vecina, el alcalde, su novia y el amor

Iba un día por la calle el alcalde de Cádiz, José María González, alias Kichi, dándole vueltas a sus cosas, cuando de pronto vio la tapa de una alcantarilla fuera de lugar. Ahí se podía escabechar cualquiera: un gaditano votante de su partido, un gaditano votante del partido de Teófila Martínez, un turista de un crucero... Así que el alcalde se agachó y colocó la tapa en su lugar.

De la escena fue testigo una vecina, que tuvo una epifanía: vio al mismísimo alcalde de la ciudad agachado arreglando una alcantarilla. La mujer flipó y compartió su shock en Facebook. Teófila jamás se habría agachado, desde luego. La vecina estaba orgullosa del alcalde. Kichino iba dejar en manos de operarios algo que él podía arreglar por sí solo: el husillo quedó perfecto.

Un alcalde tiene que sacar adelante unos presupuestos municipales, tiene que asistir a un acto al que acude el mismísimo Rey, tiene que desfilar en una procesión y tiene que poner en su sitio la tapa de una alcantarilla. González, de Por Cádiz Sí se Puede -eso que se ha dado en llamar una marca blanca de Podemos-, parece que es de los que se afanan en demostrar que el cargo que ostenta obliga a todo eso y mucho más, lo que haga falta. Probablemente, en una demostración de que el nombre de su partido no es una milonga, González se dijo que por Cádiz sí se puede poner bien un husillo. Y lo hizo. Bravo por el alcalde.

Como la novia -o la pareja, o la compañera, como prefieran- de González es una mujer adicta a las redes sociales, en cuanto vio en Facebook el relato de la vecina le entró el melindre, se derritió con su héroe y la colmó el orgullo. La novia del alcalde de Cádiz no es alguien desconocido. Al contrario que la vecina que lo vio recolocando el husillo es muy popular. La novia del alcalde de Cádiz es la jefa de Podemos en Andalucía: Teresa Rodríguez.

Rodríguez empezó a darle a las teclas y como si se tratara de la pintada romántica de una adolescente enladrilló su muro de Facebook así: "Lo cuento porque lo conozco como nadie y porque sé que lo que se cuenta aquí abajo [texto de la vecina] es tan real que ocurre a diario. Porque lo veo preocupado todo el día, porque lo he visto apilando cartones que alguien descuidadamente ha dejado en medio de la calle, porque lo he visto preocupándose de cualquier persona que encuentra en la calle. Le he visto hacer compras para gente que estaba pasando fatiga. Le he visto ocupándose personalmente de sus vecinos y vecinas a cualquier hora. Conozco y vivo a diario el peso de la responsabilidad que lleva sobre los hombros y que le ha cambiado la vida... y no a mejor. Y conozco también el entusiasmo de levantarse siempre con las ganas intactas de mejorar las cosas. Con la ilusión del primer día. Entusiasta. Incombustible. Te amo, cariño, y lo grito al mundo sin complejos de ningún tipo. Sigue adelante, corre, vuela, tú puedes hacerlo, estoy segura de eso, y si te caes alguna vez, estaremos muchos para levantarte. Adelante cariño, por Cadi".