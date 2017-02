"El impuesto no distribuye la riqueza, la confisca"

Francisco Toledo es un médico gaditano que impulsa la asociación nacional Stop Impuesto de Sucesiones. En unas pocas semanas han alcanzado 2.800 personas en su cuenta de Facebook.

-El Impuesto de Sucesiones grava recibir bienes sin haber desempeñado un esfuerzo personal por conseguirlos.

-Una herencia es producto de una vida de trabajo y ahorro para mejorar el futuro de tus hijos. El esfuerzo lo han hecho tus padres, tíos, abuelos...

-Casi nadie lo paga, sólo el 7%.

-Si sólo lo paga un 7% quiere decir que los más de 330 millones recaudados en 2016 por este impuesto han sido abonados única y exclusivamente por un 7 % de los herederos, que en realidad pertenecen a la clase media y ven cómo se desvanece el esfuerzo familiar, ya que se paga el impuesto tres veces, dos al fallecer tus padres y cuando faltas tú otra vez toca pagar a tu cónyuge e hijos. En tres pases de titularidad se expolia el esfuerzo de trabajo de tu familia.

-Algún rico habrá en ese 7%.

-Los andaluces con grandes fortunas se empadronan en Madrid.

-La Junta niega ese éxodo.

-En la conferencia de presidentes autonómicos una de las cuestiones más destacadas fue que la presidenta de Andalucía acusó a Madrid de dumping fiscal; entonces, algo de cierto debe haber en que los andaluces trasladan su residencia a Madrid para lograr un mejor tratamiento fiscal. El éxodo fiscal es una realidad y es a Madrid, donde el tipo de este tributo está bonificado en un 99% en descendientes directos y cónyuge superviviente.

-Qué distinto morirse en Madrid y en Andalucía.

-El efecto perverso de la cesión del impuesto a las comunidades es la discriminación territorial de sus ciudadanos. Va en contra de la igualdad de todos los españoles.

-El impuesto se ha reformado, el mínimo ahora es 250.000 euros.

-Ante la presión social se ha elevado el mínimo exento, pero la reforma sigue sin adaptar el impuesto a la estructura económica de la sociedad. Ni se tiene en cuenta el valor real de los bienes. El cálculo es la multiplicación del valor catastral del bien por un coeficiente determinado para cada municipio. Esta distorsión genera una sobrevaloración por encima de los precios de mercado, a los cuales cuando se le aplican los elevados tipos generan unas cuotas del impuesto exorbitadas e impagables.

-Hay bases imponibles entre 250.000 y los 350.000 euros que modulan el error de salto.

-No es cierto, no se corrige el error de salto. Por ejemplo, si hereda 350.000 euros va a pagar unos 21.000 euros y si hereda un solo euro más, o sea 350.001, pagará aproximadamente 68.000 euros. Es que es un sinsentido. Por ejemplo, mediante una compraventa se devengará el impuesto de transmisiones patrimoniales con un tipo máximo de un 10%. Pero cuando cambia la titularidad de bienes al morir una persona sus herederos tienen que pagar un tipo de impuesto que puede superar un 30%.

-Hay muchas bonificaciones.

-Sí, pero hay supuestos injustos. Por ejemplo, en cuanto a la vivienda habitual se han olvidado de los parientes colaterales menores de 65 años, lo cual conlleva que cuando un hermano o un sobrino que haya atendido al transmitente tenga menos de esa edad ya no tiene derecho a la reducción; igualmente, el colateral que no lleve conviviendo con el causante al menos dos años tampoco tendrá derecho a la reducción. Piense en el caso de un familiar colateral mayor de 65 años que ante una enfermedad se traslada a cuidar a otro y éste fallece por enfermedad antes de los dos años. Pues se queda sin reducción.

-El objetivo final de este impuesto tiene que ver con la redistribución de la riqueza.

-Pues no la redistribuye, sino que la confisca. Ahí están las renuncias, los embargos de bienes propios cuando los herederos aceptan la herencia y se dan cuenta de que no logran vender los bienes aceptados o los préstamos que se piden a bancos para poder pagar y conservar lo que te han dejado.

-La Junta afirma que la renuncia es un hecho residual.

-Cuando las renuncias en Andalucía se han incrementado casi un 300%, desde 2.443 en 2011 a 7.061 en 2016, no se puede hablar de hecho residual. Este impuesto es injusto por naturaleza porque cuando adquieres unos bienes pagas el impuesto de transmisiones patrimoniales o el IVA, todos los años el IBI... y resulta que si se muere el cónyuge obliga a la viuda y en su caso huérfanos, si no se quieren ver esquilmados, a satisfacer una elevada cuota impositiva para mantener lo que han conseguido en la vida. No es de recibo.

-El PP pide en Andalucía la eliminación del impuesto, pero han tenido una legislatura entera para eliminarlo y no lo ha hecho. Sin embargo, ustedes quieren reunirse con Susana Díaz.

-Para explicarle la situación sin política por medio. Nosotros somos apolíticos. Es cierto que el impuesto de sucesiones fue cedido por el Estado a las comunidades autónomas, por lo cual es cierto que su derogación corresponde a ley estatal. Por eso somos una asociación nacional. Pero, mientras tanto, pedimos Andalucía bonificación del 100% del impuesto.