El incendio de Moguer ha arrasado 8.486 hectáreas de matorral y arbolado

El consejero de Medio Ambiente, José Fiscal, ha anunciado esta mañana que el incendio que se declaró el pasado sábado en La Peñuela, término municipal de Moguer, ha arrasado un total de 8.496 hectáreas de matorral y arbolado, tal y como había avanzado a primera hora Huelva Información. Fiscal anunció que la superficie quemada es inferior al perímetro total afectado por el fuego, que se sitúa en las 10.900 hectáreas, un hecho que se explica porque hay numerosas "islas" de arbolado que lograron salvarse de la voracidad de las llamas.

El Plan Infoca mantiene durante el día de hoy a 45 bomberos forestales y cinco vehículos autobomba vigilando el perímetro de la zona afectada por el incendio de Moguer (Huelva), en el entorno de Doñana, que fue dado por controlado hace 24 horas.

Se trata, según han informado a Efe desde el Infoca, del mismo dispositivo que ha estado toda la noche en la zona y que se completa con cuatro agentes de medio ambiente y un técnico de extinción, así como un bulldozer.

La noche se ha desarrollado con total tranquilidad, por lo que continúan las tareas de remate y liquidación de los pequeños puntos calientes que pudieran quedar dentro del perímetro del incendio, para poder darlo por extinguido totalmente.

El consejero de medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, aseguró ayer que el incendio está "técnica y realmente controlado" y solo quedan detalles para que sea declarado extinguido. Fiscal apuntó que directamente se ha dado por controlado, superando la etapa que corresponde a declararlo previamente estabilizado.

Todas las personas que fueron desalojadas a causa de las llamas vuelven a sus casas

El consejero explicó que en la noche del lunes había razones objetivas para declararlo estabilizado, pero dada la complejidad de los inicios del incendio y de la sensibilidad del espacio al que estaba afectando se decidió mantenerlo técnicamente activo para que los medios fueran los máximos a lo largo de la noche. Gracias al trabajo y a la mejora de las condiciones meteorológicas, en la mañana de ayer el incendio prácticamente no tenía actividad. Doscientas personas estuvieron realizando labores de vigilancia en los puntos calientes detectados en el perímetro del incendio.

La Junta de Andalucía desactivó ayer mismo el nivel 1 de Plan de Emergencias por Incendios Forestales de Andalucía, en su nivel provincial y ha autorizado el regreso a sus casas de las 230 personas que aún quedaban realojadas en los polideportivos de Moguer y Almonte. Estas personas son vecinos del asentamientos de Las Madres y la zona de Las Posadillas.

Además, los más de 250 soldados de la Unidad Militar de Emergencia (UME) que han trabajado en la extinción del fuego comenzaron a replegarse progresivamente.

Aunque el consejero no dio cifras de la superficie quemada, este periódico ha podido saber que al menos han ardido 8.000 hectáreas de masa forestal.

Según Fiscal, una vez sobrevolada la zona afectada por el incendio "desde el aire se ha confirmado lo que sabíamos, que afortunadamente hay una superficie enorme dentro del perímetro que no ha sido afectada por las llamas y otra que lo ha sido muy levemente, prácticamente a ras de suelo, los árboles se mantienen verdes y con visos de no haberse visto afectados por el incendio".

Tras remarcar que la superficie calcinada será amplia, valoró de nuevo la labor del dispositivo que ha trabajado en la zona porque "se podría haber calcinado como mínimo una superficie cuatro veces mayor a la que finalmente se ha visto afectada" y todo "por la pericia y el trabajo" de los profesionales. Del mismo modo, agradeció el esfuerzo de los particulares que han colaborado en estos trabajos y ha expresado que "como andaluces podemos sentirnos orgullosos".

Y es que las labores de extinción no han sido fáciles, sobre todo el domingo, día en que se vivieron situaciones de "riesgo" llegando incluso algunos efectivo a quedar "prácticamente atrapados por el fuego y teniendo que ir hacia la playa", según indicó el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz.

En cuanto a las causas que han provocado el fuego, Fiscal aseguró que la investigación sigue su curso pero insistió en que no ha sido por causas naturales sino que detrás de estas llamas está "la mano del hombre" pero habrá que determinar si ha sido por una negligencia o no. No obstante, las pesquisas realizadas apuntan a que se trata de un caso de negligencia.

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, aseguró que se exigirá que se depuren "al máximo las responsabilidades" sobre las causas del fuego. En declaraciones a los periodistas en Sevilla, Díaz recalcó que la Administración andaluza no va a aplicar la actual ley de Montes que en su última reforma eliminó la prohibición de que los terrenos calcinado por los incendios pudieran ser recalificado para otros usos.

"No vamos a permitir que ni un solo metro que haya ardido se dedique a otro uso distinto", insistió la presidenta, que recordó que la legislación autonómica determina con claridad que en Andalucía no se podrán urbanizar los terrenos afectados por los fuegos.

Mientras, los regidores de los dos municipios afectados por las llamas comienzan ya a recopilar información para diagnosticar los daños del incendio. Así, el alcalde de Moguer, el socialista Gustavo Cuéllar, ha convocado a una reunión de todas las concejalías y jefes de servicio del Ayuntamiento para analizar y comenzar a evaluar los destrozos registrados.

El objetivo es examinar la situación, realizar un diagnóstico y a partir de ahí poner sobre la mesa soluciones, en primer lugar para las personas que se han visto afectadas, y en segundo para el entorno y los espacios afectados por las llamas. El regidor estima que en "una semana y media o dos semanas" podrá estar hecho el balance definitivo y global de los daños.

Por su parte, la alcaldesa de Almonte ha informado que el Ayuntamiento ya ha comenzado a recabar información y a reconocer los terrenos para realizar un diagnóstico.