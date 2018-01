La familia del inmigrante fallecido en Archidona cuestiona que se suicidara

El hermano del inmigrante fallecido el pasado viernes en el centro penitenciario de Archidona, Ahmed Bouderbala, pidió ayer que se lleve a cabo una investigación "al detalle" sobre lo ocurrido y que "no se expulse a los internos ya que pueden ser testigos". Así, explicó que "hablaba a diario" con su hermano, quien le contaba que "había violencia" física, pero no era alguien "deprimido", sino que era "muy alegre y positivo".

"Ha muerto en circunstancias opacas", estableció Ahmed Bouderbala, que insistió en que era "la última persona a pensar que se podría suicidar". Mohamed se quejaba de que "no estaban bien, de la comida, del frío, pero no de la vida ni dijo que iba a suicidarse, estaba muy positivo. Yo no tuve indicios", aseguró Ahmed. Además, señaló que cuatro días después de conocer la noticia aún no le habían dejado ver a su hermano.

Las supuestas agresiones físicas "eran como el menú", explicó, al tiempo que aclaró que "para ellos -los policías- estaban poniendo orden, pero con violencia", dijo. "El último día que fui a ver a mi hermano estaba con las esposas puestas", destacó.

Por su parte, el coordinador de IU, Alberto Garzón, exigió ayer por carta al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que destituya al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, y que clausure de manera inmediata la cárcel de Archidona. Garzón también quiere que el Gobierno ponga punto final a las deportaciones de los inmigrantes recluidos en esta prisión. Según el líder de IU, desde que se decidió utilizar la cárcel malagueña como centro de internamiento, "la cadena de graves errores por parte del Ministerio del Interior ha ido in crescendo" hasta llegar a la actual situación "insostenible".