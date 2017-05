La integración sólo falla en Huelva

Huelva puso la nota discordante. No hay integración onubense. De los seis cónclaves provinciales -llamados congresillos- que el PSOE andaluz celebró ayer para elegir a los delegados del Congreso Federal, cinco culminaron con acuerdo para elaborar listas de integración que respetan el resultados de las primarias: así ocurrió en Sevilla, Jaén, Cádiz, Almería y Granada. No ocurrió eso en Huelva.

Los susanistas y pedristas onubenses no ponen fin a la gresca. Las relaciones entre ambas familias no son precisamente buenas. Y de momento se imponen los seguidores de la presidenta andaluz: el PSOE de Huelva compuso una lista de inmensa, indiscutible, mayoría susanista, con 18 delegados -de 19- afines a la secretaria general de los socialustas andaluces. Sólo una pedrista, María Luisa Faneca, ex alcaldesa de Isla Cristina, entra en la nómina.

Uno de los congresos más significativos, el de Sevilla, se resolvió con una lista de integración aprobada por aclamación, en la que 15 de los 56 representantes socialistas pertenecen al sector que apoyó a Pedro Sánchez en las primarias. La gran derrotada, Susana Díaz, encabeza una lista donde figuran dos destacados sanchistas andaluces, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, y Francisco Toscano, alcalde de Dos Hermanas y uno de los principales apoyos de Pedro Sánchez en la federación más numerosa del socialismo español, que valoró el "esfuerzo de integración" en el PSOE de Sevilla. Toscano pronosticó un ambiente "tranquilo" para el Congreso del PSOE andaluz, que se celebrará a finales de julio.

Por su parte, la secretaria general del PSOE de Sevilla, Verónica Pérez, expresó su alegría por el acuerdo conseguido en esta federación para una candidatura integradora "necesaria por el bien del PSOE y su futuro".

También de integración es la lista aprobada por aclamación en el congreso del PSOE de Cádiz y en la que figuran diecisiete militantes afines a Susana Díaz, nueve a Pedro Sánchez y uno a Patxi López.

El PSOE de Almería aprobó también de forma unánime la lista de delegados que acudirán al Congreso Federal, encabezada por el secretario general de los socialistas almerienses, José Luis Sánchez Teruel, y en la que diez de los 26 representantes pertenecen al sector sanchista.

El Congreso del PSOE de Jaén eligió por asentimiento a los 34 militantes que representarán a la provincia en el Congreso Federal, en una lista en la que "no hay cuotas", según el secretario general del PSOE de Jaén, Francisco Reyes.

El Congreso del PSOE de Granada dio luz verde sin conflicto interno, con el 92,98 % de los apoyos, la lista de los 37 delegados que, encabezados por la secretaria general de los socialistas granadinos, Teresa Jiménez, participarán en el 39 Congreso Federal que se celebrará en junio.

Fuentes socialistas apuntaron Efe que en la lista de delegados se mantiene la representatividad aproximada respecto a los resultados de las primarias en Granada, mientras que otras fuentes han apostillado que el porcentaje de sanchistas sería inferior al logrado en el proceso interno.

El secretario de Organización del PSOE de Andalucía, Juan Cornejo, resltó el "muy amplio respaldo" a las "listas de integración" de candidatos presentadas en los diferentes congresillos socialistas.