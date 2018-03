El ex interventor vuelve a declarar tras mostrarse prudente en el primer 'asalto'

Su defensa se ha centrado, al menos en esta primera parte del interrogatorio, en defender su actuación y por qué no dio el paso de hacer un informe de actuación sobre el pago de las ayudas sociolaborales y a empresas que materializaba la agencia IDEA por encargo de la Consejería de Empleo, a la que estaba adscrito dicho programa de ayudas. Manuel Gómez insistió en que no sólo él, sino una docena de interventores, no apreciaron delito ni menoscabo de fondos públicos, por lo que considera que no se daban los presupuestos para hacer dicho informe que podría haber hecho que las presuntas irregularidades llegaran hasta el Consejo de Gobierno de la Junta.

Los interrogatorios de Chaves y Griñán podrían ser en Semana Santa

De acuerdo al calendario de sesiones del juicio y cómo se van desarrollando los interrogatorios de los ex altos cargos, la fecha de la declaración de los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán se aproxima a la Semana Santa, salvo que el tribunal acepte la petición de varios abogados para que no haya sesiones en Semana Santa y durante la Feria de Abril. En principio, si hoy termina la declaración del ex interventor de la Junta Manuel Gómez -que todavía debe responder a las preguntas de la Fiscalía Anticorrupción y de su abogado, José Rebollo-, le seguiría el ex viceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román, y los ex secretarios generales técnicos de la consejería de Empleo Javier Aguado Hinojal y Lourdes Medina Varo. El próximo miércoles, en principio, estaría ya en disposición de declarar uno de los principales imputados, el ex consejero de Empleo Antonio Fernández, quien ha retrasado su declaración por una disfonía. Después le tocaría el turno, posiblemente la próxima semana, a la ex consejera de Economía Carmen Martínez Aguayo; al ex director Jacinto Cañete; al ex consejero de Presidencia Gaspar Zarrías; a los ex presidentes; y a Juan Francisco Sánchez, ex secretario general de Empleo.