Los investigadores constatan el buen criterio para extinguir el fuego al primar la seguridad

El Departamento de Agroforestales de la Universidad de Huelva refuerzan los criterios que se siguieron en la extinción del incendio de Moguer, ya que "se defendieron las poblaciones, se realizó una correcta evacuación y los efectivos trabajaron en condiciones de cierta seguridad".

De hecho, entiende que "la seguridad en los incendios motiva que no siempre se pueda hacer uso de los voluntarios, máxime cuando éstos no pueden ir equipados según la normativa de seguridad". Respecto a la supuesta suciedad del entorno, para estos investigadores "el monte no estaba sucio". Con ello, desde Agroforestales se incide en un aspecto que ha hecho correr ríos de tinta: la conveniencia de que haya matorral o hierbas en los bosques de Doñana. Para estos profesores, "la suciedad en el monte no son los arbustos o las hierbas, sino los residuos sólidos: botellas, envases, plásticos e incluso electrodomésticos".

Argumentan que "es cierto que una acumulación excesiva de matorral puede necesitar controles periódicos, pero este tipo de acumulación no se daba en gran parte de las zonas incendiadas en las que recientemente se habían hecho actuaciones selvícolas". En otras palabras, la idea de que el bosque debe estar limpio de matorral es algo que entronca más con criterios agrícolas que forestales, pues tanto aquél como las herbáceas tienen el valor fundamental de generar un espacio de biodiversidad.

Sobre el papel del voluntariado, los especialistas consideran que "la colaboración ciudadana es siempre bienvenida antes y después del incendio", pero entienden que ha de canalizarse en ámbitos como un comportamiento civilizado que sea exigido al resto de usuarios en relación al abandono de residuos o uso del fuego, con planes de autoprotección de viviendas que se encuentren en contacto urbano-forestal o exigiendo a la Administración "que controle el respeto de los usos del suelo y se evite la invasión de los montes públicos".