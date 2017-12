Los jueces ven una "contradicción" por pedir el archivo al ex consejero en la 'pieza política'

La Audiencia de Sevilla rechazó en octubre pasado el incidente de nulidad planteado por la acusación particular que ejerce la Junta de Andalucía, a la que reprochó expresamente la "contradicción" que a juicio de los magistrados de la Sección Séptima suponía que la Administración autonómica hubiese pedido el archivo de la causa del denominado "procedimiento específico", en la que está imputado el ex consejero Antonio Fernández junto a otros 21 ex altos cargos, y luego hubiese reclamado que se investigara a Fernández en otras piezas de los ERE que en la actualidad siguen en instrucción.

El tribunal insistió en que se había vulnerado el principio non bis in ídem, por cuanto el objeto del denominado "procedimiento específico" lo constituyen hechos y esta causa "comprende respecto de ciertos imputados (uno de ellos Antonio Fernández), los mismos hechos que pretenden enjuiciarse por duplicados en piezas" como la de Calderinox y Fundiciones Caetano. Y así señala que en el caso de la Junta de Andalucía, "no es óbice que pidiera el sobreseimiento provisional" para los 22 ex altos cargos acusados, al destacar la "actuación procesalmente contradictoria" de la Administración autonómica "al apoyar que se dirija el procedimiento contra el apelante en la pieza separada pese a solicitar en el procedimiento específico el sobreseimiento respecto de todos los acusados, entre ellos el mismo señor Fernández".

La Sección Séptima también rechazó que hayan cambiado o reinterpretado el objeto del "procedimiento específico", por cuanto puso de manifiesto que "sólo mal entendimiento del derecho procesal penal, cuando no una autojustificadora interpretación de los propios comportamientos procesales, puede llevar a hacer tal afirmación". También justificó que no se podía decretar el sobreseimiento de las otras causas contra el ex consejero porque resultaba "procesalmente imposible".